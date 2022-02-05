Митрахович: Польша заработает на перепродаже СПГ Украине с дополнительной наценкой

Москва, 5 февраля. Польша надеется использовать антироссийскую политику Украины для того, чтобы реализовать ей дорогой сжиженный газ. Таким мнением поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Варшава подписала контракты на поставку сжиженного природного газа (СПГ) с компаниями и трейдерами из США и Катара. Однако в Польше понимают экономическую нецелесообразность использования данного топлива на внутреннем рынке. Страна рассчитывает перепродавать его настроенным против России государствам. По словам Митраховича, единственной, чья политика позволит предпочесть более дорогой ресурс, является Украина.

«СПГ не решает проблемы Польши. Варшава еще и думает, куда этот газ продать, потому что он достаточно дорогой. Одна из версий — сбагрить Украине. Поэтому недавно польский премьер Моравецкий заявил о планах строительства трубы на Украину. Идея такая: продавать более дорогой регазифицированный СПГ из Польши на Украину, потому что других дурачков, готовых перекупать этот газ, по соседству нет. Поляки никому не могут этот СПГ перепродать — ни Чехии, ни кому-либо еще, но Украина от большого ума может согласиться», — цитирует его ФБА «Экономика сегодня».

Политический аналитик Дмитрий Беляков считает, что Украина может очень скоро прекратить свое существование в нынешнем формате, причем не последнюю роль в распаде сыграет Польша.