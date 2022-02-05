Ида Галич подогрела слухи о романе с блогером Стасом Круглицким

Москва, 5 февраля. Телеведущая Ида Галич, которая начинала свою карьеру с вайнов в Instagram, подогрела слухи о романе с коллегой. Новым избранником звезды, предположительно, оказался блогер Стас Круглицкий.

Галич в прошлом году развелась с Аланом Басиевым, от которого родила сына Леона. Она долгое время не могла прийти в себя после разрыва и не хотела даже думать о новых отношениях. Блогер жаловалась, что больше не верит в любовь и не сможет никого полюбить. Однако ее сомнения оказались напрасны.

Пользователи заподозрили — Галич все-таки наладила личную жизнь. На эту мысль их натолкнули Stories блогера и ее коллеги Круглицкого. Звезда отдыхает с предполагаемым возлюбленным в Италии.

Prt Scr instagram.com / @galichida/@stasprostoklass

Круглицкий, получивший известность благодаря юмористическим роликам в образе девушки, никогда не был женат. Блогер ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Пользователи считают, что Круглицкий — хорошая партия для Галич, он хорошо зарабатывает и является медийной личностью.

Ранее Ида Галич призналась, что старается придерживаться правильного питания, но иногда расслабляется. Звезда может уйти в трехдневный «зажор», когда совершенно не считает калории.