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Миротворцы ООН отказались комментировать сообщения о пособничестве боевикам ЦАР

Весь мир
Миротворцы ООН отказались комментировать сообщения о пособничестве боевикам ЦАР
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 5 февраля. Руководство непальского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) отказалось комментировать информацию о пособничестве «голубых касок» боевикам. Об этом сообщило издание Ndjoni Sango.

В конце января состоялся совместный рейд правительственной армии (FACA), полиции и жандармерии в районе населенного пункта Бойо. Силовики наткнулись на небольшой лагерь радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) Усмана Сисанкери.

Завязалась непродолжительная перестрелка, во время которой несколько членов бандформирования, в том числе главарь отряда, получили ранения и обратились в бегство. Несколько человек добежали до военной базы МИНУСКА и их свободно запустили на территорию, предоставив защиту.

Тем не менее нескольких боевиков удалось задержать. Во время допроса они сообщили, что «голубые каски» оказывают содействие лидерам CPC, а также предоставляют вооружение и боеприпасы для продолжения конфликта в стране.

Миротворцы ООН отказались комментировать сообщения о пособничестве боевикам ЦАР
wikipedia.org / hdptcar

«Командование FACA несколько раз пыталось получить разъяснения от руководителей непальского контингента МИНУСКА в Бойо, но тщетно. Необходимо отметить, что население деревни не раз наблюдало, как миротворцы вели переговоры с радикалами и передавали им объемные ящики военного образца», — пишут журналисты издания.

Ранее координатор «Сети добровольцев по развитию ЦАР» Элвис Реамде в эфире Radio Lengo Songo заявил, что сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН укрывает боевиков и это следует расценивать как недружественные действия по отношению к народу и правительству ЦАР.

Подробнее о преступлениях миротворцев можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

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