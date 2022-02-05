Лидер ХСС Зедер заявил об отсутствии у ФРГ четкого внешнего курса по отношению к России

Берлин, 5 февраля. Германия с трудом балансирует между Россией и США, заявил лидер немецкой партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер.

Выступая на пресс-конференции, политик признал, что у Правительства ФРГ отсутствует четкий внешнеполитический профиль в отношении России. Если при этом учитывать еще и США, то отношения трех стран напоминают сюжет из басни Ивана Крылова про лебедя, рака и щуку, отметил Зедер.

Как стало известно ранее, лидер ХСС призвал прекратить санкционное давление на российский газопровод «Северный поток — 2». По его словам, ужесточение ограничений против проекта не приведет к конструктивному результату.