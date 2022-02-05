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Агентство Fitch повысило оценку риска дефолта на Украине

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 13:14
Экономика
Агентство Fitch повысило оценку риска дефолта на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 5 февраля. Украина потеряла позиции в рейтинге дефолта эмитента. О решении международного агентства Fitch Ratings сообщил «Интерфакс».

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины установили на уровне «B». Показатель относится к спекулятивной категории — страны этой группы особенно уязвимы в случае неблагоприятных изменений в среде. Попадание в данную категорию может негативно сказаться на привлекательности Украины для инвесторов.

«Ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени нашего предыдущего обзора в августе», — объяснили эксперты Fitch.

Украинские инвестиционные проекты часто заканчиваются нецелевой тратой денег и хищениями. Так, на «Программе 20/20» могло быть украдено около 17 миллиардов гривен.

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