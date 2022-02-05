Глава СОМБ Иванов об информационной атаке Bloomberg против России: мы проигрывать не собираемся

Москва, 5 февраля. Сообщения американского издания о вторжении России на территорию Украины — откровенная дезинформация и провокация Запада. Такое мнение высказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Сегодня ночью весь мир смог увидеть разительным пример информационной атаки. (…) Около полуночи на Bloomberg вышел материал с заголовком "Россия вторгается на Украину", позже материал удалили. Затем в американском агентстве пояснили, что заранее готовят заголовки "для множества сценариев".

Я считаю, что таких недоразумений не бывает! Вижу в этом очередной пример провокации и информационной войны со стороны Запада. С этим мы сталкиваемся при работе в ЦАР почти что каждый день! Репутация западных СМИ, к сожалению, стоит все меньше и меньше», — написал Иванов на официальной странице содружества.