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Глава СОМБ Иванов об информационной атаке Bloomberg против России: мы проигрывать не собираемся

Весь мир
Глава СОМБ Иванов об информационной атаке Bloomberg против России: мы проигрывать не собираемся
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 5 февраля. Сообщения американского издания о вторжении России на территорию Украины — откровенная дезинформация и провокация Запада. Такое мнение высказал глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

«Сегодня ночью весь мир смог увидеть разительным пример информационной атаки. (…) Около полуночи на Bloomberg вышел материал с заголовком "Россия вторгается на Украину", позже материал удалили. Затем в американском агентстве пояснили, что заранее готовят заголовки "для множества сценариев".

Я считаю, что таких недоразумений не бывает! Вижу в этом очередной пример провокации и информационной войны со стороны Запада. С этим мы сталкиваемся при работе в ЦАР почти что каждый день! Репутация западных СМИ, к сожалению, стоит все меньше и меньше», — написал Иванов на официальной странице содружества.

По мнению руководителя СОМБ, «ложь оказалась настолько откровенной, что пришлось быстро сдавать назад». Отечественные специалисты в Африке постоянно получают подобные удары, лишь в меньшем масштабе.

«Как я и говорил постоянно, провокационные новости против россиян просто придумываются! Хочется вспомнить цитату писателя Роберта Шекли: "Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. Он ограничен правдой, а лжец может нести что угодно". Но мы проигрывать не собираемся!» — заключил Иванов.

Ранее глава СОМБ назвал заявления ООН об отечественных специалистах в ЦАР давно разоблаченными вбросами.

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