Сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете на ОИ в Пекине

Пекин, 5 февраля. Российские биатлонисты стали бронзовыми призерами смешанной эстафеты на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Сборная России по биатлону, за которую выступали Евгения Лаленкова, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, упустила победу на финише смешанной эстафеты в рамках пекинской Олимпиады. Первыми к финишу пришли норвежские спортсмены. Сборная Франции стала серебряным призером смешанной эстафеты.

Зимняя Олимпиада стартовала в Пекине 4 февраля. Церемония открытия ОИ-2022 прошла на стадионе «Птичье гнездо». Сборную России на 24-й зимней Олимпиаде представляют 212 спортсменов. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА олимпийцы из РФ выступают в Пекине под флагом ОКР.