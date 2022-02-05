Комик Алексей Щербаков стал новым ведущим шоу Stand Up

, 5 февраля. Комик и юморист Алексей Щербаков сменил своего коллегу Нурлана Сабурова на посту ведущего популярной программы телеканала ТНТ Stand Up. С чем связано решение продюсеров шоу, неизвестно.

Новый сезон любимого многими зрителями юмористического проекта выйдет в эфир ТНТ 6 февраля. При этом уже известно, что вести передачу будет Алексей Щербаков, который ранее выступал на сцене Stand Up как один из резидентов.

Прежнего и нового ведущих программы уже многие годы связывает дружба, передает StarHit. Их поклонники переживают, что перемены в шоу могут повлиять на отношения комиков, однако Щербаков заявляет, что этого не случится.

В начале январе новый координатор Stand Up попал в неприятную ситуацию с лидером группы Little Big Ильей Прусикиным на шоу ТНТ «Что было дальше?». Музыкант позднее заявил, что в ходе программы подвергся унижению со стороны Щербакова.