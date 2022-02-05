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Сенатор Пушков назвал выпады западных СМИ против России новым фейковым фронтом

Политика
Сенатор Пушков назвал выпады западных СМИ против России новым фейковым фронтом
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 5 февраля. Западные СМИ открыли для себя новый фейковый фронт. Об этом написал в Telegram сенатор Алексей Пушков, комментируя статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину.

Представители американского издания уже признались, что допустили ошибку и выразили сожаления в связи с этим инцидентом. По словам Пушкова, подобные инциденты происходили неоднократно. Это закономерность, вытекающая из политического настроя западных СМИ, отметил сенатор.

«Все это в СМИ уже многажды было - и насчет Югославии, и Ирака, и Ливии, и Сирии. А.теперь открыли для себя новый фейковый фронт», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Пушков назвал истеричной реакцию польских СМИ на встречу президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Так сенатор прокомментировал материал издания Newsweek Polska, в котором Будапешт обвиняется из-за «предательства» Киева.

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