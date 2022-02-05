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Аналитик Юсин предсказал судьбу переговоров между Путиным и Зеленским в Турции

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 12:57
Политика
Аналитик Юсин предсказал судьбу переговоров между Путиным и Зеленским в Турции
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 февраля. Президент России Владимир Путин однозначно не согласится на переговоры с лидером Украины Владимиром Зеленским. При этом российская сторона в любом случае не рассматривает в качестве посредника главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение высказал журналист-международник, политический аналитик Максим Юсин.

После того, как в Киеве заявили о желании встретиться с Кремлем, президент Турции Эрдоган предложил свои услуги в качестве посредника в данном вопросе. Однако эксперт уверен, что такой вариант крайне маловероятен.

«Ничто не может подтолкнуть Путина к переговорам с Зеленским, особенно, при посредничестве Эрдогана. Президент Турции как посредник просто не рассматривается и не принимается. Чтобы быть посредником, надо это заслужить, надо хотя бы не дискредитировать себя в глазах одной из противоборствующих сторон. Теоретически французы или немцы могли бы быть посредниками, но не Эрдоган», — заявил Юсин в эфире канала «Наш».

Аналитик подчеркивает, что у президента РФ Владимира Путина есть веские причины отказываться от встречи с украинским коллегой. Зеленский за последние два года не раз доказал, что просто не способен держать слово и выполнять данные обещания, а потому договариваться о чем-либо с таким человеком просто не имеет смысла.

Аналитик Юсин предсказал судьбу переговоров между Путиным и Зеленским в Турции
Федеральное агентство новостей /

«Все, о чем они договаривались в Париже в декабре 2019 года, Зеленский не выполнил. И соответственно, пока он это не выполнит, нет смысла проводить новые встречи. Это официальная позиция Кремля. На самом деле отношение Путина и его команды к Зеленскому четко выразил бывший президент РФ Дмитрий Медведев в своей статье. К Зеленскому слегка пренебрежительное отношение», — объяснил журналист-международник.

Юсин отмечает, что на данный момент президент Украины в любом случае не сможет выполнить обещания по Донбассу, так как слишком боится негативной реакции радикальных патриотов. Таким образом, любые новые переговоры будут лишь пустой тратой времени, пока не изменится внутренняя ситуация в Незалежной.

«Поставьте себя на место Путина. О чем ему договариваться с Зеленским, если у президента Украины на все будет одна отговорка о том, что он не может ничего сделать? Потому что тут же выйдет патриотическая общественность, потому что Геращенко или Черновол что-то напишут в Facebook, потому что националисты устроят такую истерику, что любой украинский руководитель перед этой истерикой отступит», — подчеркнул журналист-международник, политический аналитик Максим Юсин.

Политолог Дмитрий Спивак ранее раскрыл, до какой даты США, Великобритания и ЕС будут поддерживать антироссийскую истерию в Незалежной, и зачем им это нужно. По словам эксперта, нагнетание ситуации вокруг Украины закончится буквально в одночасье.

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