Израиль планирует создать новый антииранский военный блок на Ближнем Востоке

Меморандум о взаимопонимании в области обороны, подписанный накануне представителями Израиля и Бахрейна, стал новым шагом в создании антииранского военного блока на Ближнем Востоке.

По мнению бывшего министра обороны еврейского государства бригадного генерала в отставке Эфраима Лапида, Тель-Авив уже развивает план создания нового стратегического альянса, ближневосточного аналога НАТО, способного блокировать экспансию Исламской Республики в регионе. Свое мнение он высказал в интервью корреспондентам издания Al-Monitor.

Israel expresses interest in NATO-like Mideast alliance https://t.co/HJv13Y4Ffx — The Pinsker Centre (@PinskerCentre) February 5, 2022

К новому альянсу

На пути формирования израильтянами нового военного союза Бахрейн оказался не первым в списке претендентов. Ранее аналогичное соглашение о сотрудничестве в области обороны глава военного ведомства Бени Ганц заключил со своим коллегой в Марокко во время визита в Рабат в конце ноября прошлого года.

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Также есть сведения о том, что в конце января делегация высокопоставленных израильских экспертов по безопасности посетила Объединенные Арабские Эмираты, чтобы изучить варианты двустороннего взаимодействия. Поводом для этого послужило обострение обстановки в Йемене и атаки поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов на территорию ОАЭ.

Global Look Press / Hani Al-Ansi / dpa

На этом фоне можно предположить, что впоследствии Тель-Авив обратится с аналогичным предложением и к другим мусульманским государствам, присоединившимся к Авраамскому договору или ранее согласившимся на нормализацию отношений: Иордании, Судану или Египту.

Например, ближе к середине января 2022 года СМИ уже сообщали о прибытии частного самолета с военной делегацией израильтян в Хартуме. Не исключено, что там представители Тель-Авива также продвигали идеи партнерства в области обороны.

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Однако Израиль, безусловно, не ограничится только официальными контактами. Так, например, имеют место и закулисные связи с той же Саудовской Аравией, которая пока официально не имеет дипломатических отношений с Тель-Авивом. Однако она в то же время, несмотря на все имеющиеся инициативы по улучшению отношений с Тегераном, является его главным арабским соперником, оказывающим сопротивление всем инициативам Исламской Республики.

Оборонные перспективы

Еврейское государство наращивает активность на фоне постепенного ухода США из региона. Небольшой Израиль, впрочем, не претендует на лавры «мирового полицейского», однако его руководство твердо намерено опередить своих геополитических соперников в заполнении возникшего вакуума, развивая контакты с суннитскими правительствами умеренных взглядов.

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Если рассматривать возможных участников «ближневосточного НАТО» обособленно, они не кажутся большой угрозой. Тот же Бахрейн весьма мал по масштабам и имеет вооруженные силы численностью лишь около шести тысяч человек. Однако в то же время это островное государство имеет общую морскую границу с Ираном, а также держит на своей территории базу ВМС США.

Israel, Bahrain sign security cooperation agreement in Manama https://t.co/QueE99r3kS pic.twitter.com/muJFRhx4Kq — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 3, 2022

В совокупности все государства, потенциально способные пойти на сотрудничество с Израилем и заинтересованные в снижении иранского влияния на регион, имеют совокупную численность вооруженных сил, превышающую возможности Исламской Республики. И сообща они могли бы отстаивать совместные интересы в ряде регионов, где присутствуют поддерживаемые иранцами группировки: в Йемене, Ливане, Сирии и Ираке.

Израильская угроза

«Когда они скрытно продвигаются к нам и пытаются закрепиться на наших границах, мы делаем то же самое. В настоящее время Израиль имеет значительные силы в нескольких точках вокруг Ирана. Это меняет правила игры», — сообщил журналистам анонимный источник в Тегеране.

Нынешняя политика Тель-Авива повлечет за собой стратегические последствия для Ирана. Израильтяне могут поставлять своим новым партнерам передовые системы предупреждения и перехвата ракет. Это ограничит возможности Исламской Республики, а также даст ее врагам способность следить за ней в режиме реального времени.

Global Look Press / Iranian Army Office / Keystone Press Agency ; Jini / Xinhua ; Nasser Ishtayeh / Keystone Press Agency ; Iranian Supreme Leader'S Office / Keystone Press Agency ; Michael Brochstein / ZUMAPRESS.com

Более того, союз с государствами, граничащими с Ираном, может решить один из самых трудных вопросов для любого израильского плана нанесения удара по ядерным объектам страны — расстояние, которое потребовалось бы ВВС для атаки. Как ранее отмечали даже эксперты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сейчас еврейская армия не имеет технических возможностей для войны с Ираном из-за расстояния между ними — необходима дозаправка самолетов.

Если же Тель-Авив договорится с ближневосточными государствами о размещении своей авиации на их объектах, то эта проблема будет решена.

Американский фактор

Альтернативу присутствия НАТО в регионе сейчас наглядно демонстрируют проводимые США в Красном море военные учения, участниками которых стали 60 стран, в том числе ведущие ближневосточные державы. И такие арабские страны, как Саудовская Аравия и Оман, официально не имеющие контактов с еврейским государством, впервые открыто действуют вместе с подразделениями ЦАХАЛ. Они уже взяли курс на сближение и готовы работать вместе.

Вряд ли можно считать, что время проведения этих маневров было случайным. Они прошли на фоне обострения в Йемене и безуспешных переговоров по ядерной программе Ирана. Однако в то же время Вашингтон сообщил о ряде послаблений в санкционном режиме, демонстрируя Исламской Республике два возможных пути дальнейшего взаимодействия: продолжение конфронтации или сотрудничество.

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Однако вряд ли стоит ожидать, что в последнем случае США намерены обойтись лишь ограничением ядерной программы Тегерана, как изначально предписывали условия «ядерной сделки». Скорее всего, мирный путь потребует от иранцев уступок и ближневосточным союзникам Соединенных Штатов, среди которых Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие.

И если ранее Тегеран в вопросах противостояния Израилю раньше еще мог рассчитывать на некую арабскую солидарность и «буферную зону» из враждебных еврейскому государству держав, то теперь надежды на это уже нет.

Тель-Авив настроен на конфронтацию

Еще в прошлом месяце израильский премьер-министр Нафтали Беннет отмечал, что сейчас Тель-Авив решительно смотрит на возможность применить силу против Ирана. По его словам, ЦАХАЛ готовится нанести удар по «голове спрута», вместо траты сил на борьбу с его «щупальцами». Тем самым он намекнул на необходимость противостоять непосредственно Тегерану, а не лояльным ему группировкам в других странах.

نخست وزیر اسراییل آقای بنت امروز به همراه وزیر دفاع آقای گانتس و رییس ستاد سرلشگر کوخاوی با اعضای ستاد کل ارتش اسراییل دیدار و گفتگو کرد.



آقای بنت تاکید کرد که اولین ماموریت کشور اسراییل، وارد کردن ضربه سخت به رژیم ایران و نوچه هایش در منطقه است. pic.twitter.com/dZqT410cQ0 — نخست وزیر كشور إسرائيل (@israelipm_farsi) January 20, 2022

Впрочем, все это не слишком отличается от стандартной риторики еврейских лидеров: каждый из них утверждает, что любое соглашение между Ираном и мировыми державами по его ядерной программе, даже если оно будет достигнуто, не будет обязательным для Тель-Авива.

И в случае обострения условия новых оборонных контрактов потребуют от союзников израильтян решительных шагов против Исламской Республики. Однако, если арабские державы сами улучшат отношения с Тегераном, в их компетенции будет надавить на своего нового партнера ради снижения международной напряженности в ближневосточном регионе.

Возможность создания полноценного военного блока, сконцентрированного на сдерживании Ирана, будет зависеть от исхода венского процесса. Результат переговоров о возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) еще может завершиться победой дипломатии, а значит — сворачиванием иранской ядерной программы взамен на снятие западных санкций.

В любом случае вся военная деятельность ближневосточных союзников Вашингтона будет зависеть от итоговых решений администрации Джо Байдена. Если же найти компромисс в разногласиях иранцев с американцами не получится, «ближневосточный НАТО», вероятнее всего, будет сформирован.