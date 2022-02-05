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Марокко избрано в Совет мира и безопасности Африканского союза на три года

Весь мир
Марокко избрано в Совет мира и безопасности Африканского союза на три года
facebook.com  /  Ministère des Affaires Etrangères

Рабат, 5 февраля. Марокко получило трехлетний мандат в Совете мира и безопасности Африканского союза (PSC). Более 60% голосов отдано за кандидатуру королевства.

Выборы состоялись на полях 40-й сессии Исполнительного совета АС, проходившей в Аддис-Абебе 2 и 3 февраля.

«Марокко вошло в число 15 африканских государств, получивших членство на ближайшие три года в составе PSC», — говорится в заявлении МИД королевства.

В министерстве отметили, что эти выборы являются не первыми в истории страны. Марокко участвовало в деятельности Совета мира и безопасности Африканского союза в период с 2018 по 2020 год.

«Как член организации королевство внесло конструктивный вклад в совершенствование методов работы и внедрение передовой практики», — говорится в сообщении.

Совет мира и безопасности является постоянным директивным органом Африканского союза по предотвращению, регулированию и разрешению конфликтов. Это механизм коллективной стабильности и раннего предупреждения, предназначенный для содействия своевременному и эффективному реагированию на кризисные ситуации в Африке.

В конце ноября 2021 года Ливия отказалась от членства в PSC в пользу Марокко. Такое решение направлено на укрепление отношений между странами.

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