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Американец забыл о лотерейном билете и сутки не знал о миллионном выигрыше

Общество
Американец забыл о лотерейном билете и сутки не знал о миллионном выигрыше
photl.com

Детройт, 5 февраля. Житель штата Мичиган США выиграл крупную сумму в лотерею и сутки не знал об этом, потому что забыл о своем приобретении.

Мужчина 56 лет часто играл в лотерею, используя билеты, которые покупал в магазинах или онлайн. Он отметил, что обычно использует сразу несколько вариантов.

«После очередного розыгрыша я проверил билеты из магазина и подумал, что ничего не выиграл. Я забыл о купленных онлайн билетах», — сообщил американец информационному агентству UPI.

Мужчина отметил, что проверил электронные билеты только на следующий день. Он обнаружил уведомление о получении выигрыша. Размер приза составил 430,1 тыс. долларов или почти 33 млн рублей.

Американец Габриэль Фиерро из Северной Каролины приобрел лотерейный билет и с помощью азиатского печенья с предсказанием угадал выигрышную комбинацию. Размер приза составил 4 млн долларов.

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