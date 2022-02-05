Цены на одежду и обувь в России могут вырасти на 25%

Москва, 5 февраля. Россиян ждет рост цен на одежду и обувь в 2022 году. Таким прогнозом в интервью РИА Новости поделилась генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Подорожание одежды и обуви может составить порядка 15–25% из-за увеличения затрат производителей и волатильности рубля.

«Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России. — Прим. ФАН) составил 15–25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20–30%, в среднем сегменте — на 15–25% и в массовом сегменте — на 10–15%. Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021–го», — предполагает Лебсак-Клейманс.

Она отметила, что повышение стоимости одежды — это не только российский, но и общемировой тренд. Как заявили на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), глобальный рост цен на товары составит в 2022 году в среднем не менее 10%.

Ретейлеры техники и электроники также прогнозируют на ближайшее время подорожание продукции. Однако это произойдет не внезапно, а в течение 2-3 месяцев.