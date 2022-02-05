Зеленский поблагодарил сборную Украины за игру против России на ЧЕ по мини-футболу

Киев, 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к игрокам мини-футбольной сборной после полуфинального матча чемпионата Европы с Россией.

Владимир Зеленский в Twitter-аккаунте поблагодарил футзалистов сборной Украины за игру с Россией в первом полуфинале континентального первенства. Матч чемпионата Европы по мини-футболу состоялся накануне в столице Нидерландов, сообщает телеканал «360».

«Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала мини-футбольного Евро 17 лет. Верим, что путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои!» — написал Зеленский.

Сборная Украины уступила России в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу. Встреча на амстердамской арене «Зигго Дом» завершилась со счетом 3:2. В матче за третье место сборная Украины сыграет с Испанией, которая потерпела поражение от Португалии.