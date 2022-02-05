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Немецкий политик Кизеветтер призвал Берлин начать «избирательные» поставки оружия Киеву

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 12:51
Армия
Немецкий политик Кизеветтер призвал Берлин начать «избирательные» поставки оружия Киеву
Федеральное агентство новостей

Берлин, 5 февраля. Представитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил руководству ФРГ предоставить Украине отдельные виды вооружения.

Родерих Кизеветтер курирует в ХДС вопросы внешней политики. Он сообщил о необходимости «надежной реакции Германии» на напряженную обстановку на востоке Украины в интервью изданиям General-Anzeiger и Rheinische Post.

«Избирательные поставки оружия на Украину помогли бы усилить эффект устрашения, чтобы изменить расчеты… и предотвратить доминирование России при эскалации (ситуации. — Прим. ФАН)», — заявил представитель ХДС.

Кизеветтер предложил предоставить ВСУ зенитные ракеты, приборы ночного видения и противотанковые ракетные комплексы со складов бундесвера.

Официальные представители Минобороны и МИД РФ многократно разъясняли западным партнерам строго оборонительный характер российской военной доктрины и отсутствие у Москвы агрессивных намерений относительно любых суверенных государств.

Ранее журналист Александр Сосновский назвал причины низкой боеспособности и неудовлетворительной мобильности немецкой армии.

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