Берлин, 5 февраля. Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек сделал ряд заявлений о газопроводе «СП-2» в разговоре с медиагруппой Funke. По его словам, проект может не соотноситься с интересами ФРГ и представлять угрозу для энергобезопасности.

Российская магистраль «Северный поток — 2» способна сделать поставки топлива чрезмерно сконцентрированными на одном пути. Чиновник предполагает, что это поставит Германию в невыгодное положение. По его словам, сейчас перед страной стоит задача диверсификации поставок энергоносителей.

«"Северный поток — 2" повышает необходимость диверсифицировать источники нашего газоснабжения. События последних недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что поставки Россией газа противоречат германским интересам», — отметил Хабек.

Немецкие власти являются основной силой, которая задерживает введение «СП-2» в эксплуатацию. Влияние США и остальных геополитических сил в действительности на так значимо, предположил ранее политолог Андрей Иванов.