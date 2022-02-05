Автор «Твин Пикса» Дэвид Линч сыграет в новом фильме Стивена Спилберга

Вашингтон, 5 февраля. Режиссер культового сериала «Твин Пикс» Дэвид Линч пополнил каст актеров нового драматического фильма Стивена Спилберга. Картина выйдет под названием «Фабельманы».

Оскароносный американский кинематографист и сценарист Стивен Спилберг готовится к съемкам новой ленты, сообщает Variety. Согласно опубликованной изданием информации, в фильме, помимо Линча, также сыграют Мишель Уильямс, Сет Роген, Джулия Баттерз, Пол Дано, а также другие голливудские знаменитости.

Драма будет частично посвящена биографии самого Спилберга. За основу сюжета режиссер возьмет события, произошедшие с ним в детстве. Представить новую работу создатель фильмов «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана» планирует в ноябре текущего года.

Ранее популярный российский кинообозреватель Евгений Баженов, широко известный по псевдониму BadComedian, высказался об эпичности фильмов студии Marvel. По его словам, компании следует поучиться остросюжетности у Дэвида Линча.