Посольство РФ в Германии считает статью Bild о «вторжении» Москвы «смесью слухов»

Берлин, 5 февраля. Российское посольство в Берлине отреагировало на появившийся материал немецкого издания Bild о так называемом плане России по «вторжению» на территорию Украины.

Иностранные журналисты в своей статье отметили, что власти России якобы имеют план «полномасштабного вторжения» на подконтрольную Киеву территорию и установления в стране «марионеточного правительства».



Посольство РФ в Германии назвало «план» издания Bild «странной смесью спекуляций и слухов». Других комментариев по этому поводу дипломаты не стали оставлять.

Россия неоднократно опровергала недостоверные сведения Запада якобы о подготовке «вторжения» на Украину. В Москве отмечали, что у Кремля нет планов по нападению на другие страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал публикацию Bloomberg о «российском вторжении». По его словам, эта ситуация является иллюстрацией того, к чему может привести атмосфера напряженности на международной арене.