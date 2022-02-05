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Канье Уэст потребовал закрыть аккаунт его дочери Норт в TikTok

Общество
Канье Уэст потребовал закрыть аккаунт его дочери Норт в TikTok
Global Look Press  /  AdMedia

Лос-Анджелес, 5 февраля. Американский рэпер Канье Уэст, который находится в состоянии развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, негативно отреагировал на появление дочери Норт в TikTok.

Музыкант опубликовал пост в Instagram со скриншотом из TikTok. Чтобы выразить свое возмущение, Уэст написал сообщение заглавными буквами.

«Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что мне делать, если мою дочь размещают в TikTok против моей воли?» — поинтересовался он.

Канье Уэст потребовал закрыть аккаунт его дочери Норт в TikTok
Prt Scr instagram.com / @kanyewest

Уэст также отметил аккаунт Ким Кардашьян, адресуя свое недовольство матери ребенка. Рэпер хотел бы, чтобы супруга не мешала его контактам с детьми.

В декабре Кардашьян подала документы в суд, попросив быстро оформить развод с Уэстом. Вопросами воспитания четырех детей звездные родители планируют заниматься совместно, сообщает сайт «360».

Ранее Уэст сделал дорогой подарок своей новой возлюбленной Джулии Фокс. Актриса получила от него сумку бренда Hermes Birkin за 10 тысяч долларов. Аналогичные презенты получили и ее подруги.

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Канье Уэст кардашьян норт уэст
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