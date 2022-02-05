Союстов: РФ и ЛДНР следует учитывать возможность появления на Украине ЧВК, укомплектованной радикалами

Споры о том, действуют ли американские ЧВК на территории Украины и конкретно в Донбассе, продолжаются уже достаточно давно.
Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2021 года заявил, что американские ЧВК готовят провокацию с химоружием в Донбассе. В ЛДНР до сих пор продолжают утверждать, что американские «контракторы» находятся близ линии соприкосновения сторон. В свою очередь, ни Киев, ни Вашингтон заявления Москвы, Донецка и Луганска о присутствии на Украине американских ЧВК не подтверждают. Что вовсе не является доказательством того, что этих самых ЧВК на Украине действительно нет.
Еще в июле 2021 года в СМИ просочились сведения о визитах на Украину такой примечательной персоны, как бывший офицер военно-морского спецназа США («морские котики») Эрик Принс, в 1997 году ставший одним из основателей широко известной американской ЧВК Blackwater, позже переименованной в Academi. Будучи еще и человеком, вхожим в окружение президента США Дональда Трампа, Принс предлагал Киеву организовать обучение американскими «контракторами» личного состава ВСУ, плюс для действий в Донбассе создать украинскую ЧВК из «ветеранов АТО». Эта инициатива вызвала интерес у команды Зеленского. Однако Киев решил проект Принса «положить под сукно», когда Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. По крайней мере, официально.
Тем любопытнее выглядит недавняя публикация на портале некоммерческой организации «Сеть Вольтер» (Voltairenet), созданной по инициативе французского интеллектуала Тьерри Мейсана. В этой заметке, имеющей весьма красноречивый заголовок «Blackwater находится в Донбассе вместе с батальоном «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ), сообщается, что проект Принса вовсе не заглох. По информации, имеющейся в распоряжении организации «Сеть Вольтер», он находится в стадии реализации. Утверждается, что при создании ЧВК на территории Украины Принс и его люди пользуются не только опытом Blackwater/Academi, но и поддержкой со стороны американского ЦРУ, а также МИ-6 — секретной разведывательной службы МИД Великобритании.
Автор заметки Манлио Динуччи (политолог, эксперт по военной тематике, один из инициаторов сбора в 2015 году подписей за выход Италии из НАТО) отмечает, что в своей деятельности на территории Украины западные спецслужбы опираются на кадры из состава местных радикальных организаций и воинских подразделений. Например, таких как развернутый из батальона в полк «Азов», укомплектованный националистами и неонацистами.
Из намеков Динуччи можно сделать вывод, что с «Азовом» у американских создателей украинской ЧВК установлен достаточно тесный контакт.
Вне зависимости от того, насколько информация Динуччи соответствует истине, России и ЛДНР следует учитывать последствия возможного появления на Украине ЧВК, укомплектованной радикалами-«ветеранами АТО» и опекаемой западными спецслужбами.
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