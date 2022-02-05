Споры о том, действуют ли американские ЧВК на территории Украины и конкретно в Донбассе, продолжаются уже достаточно давно.

Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2021 года заявил, что американские ЧВК готовят провокацию с химоружием в Донбассе. В ЛДНР до сих пор продолжают утверждать, что американские «контракторы» находятся близ линии соприкосновения сторон. В свою очередь, ни Киев, ни Вашингтон заявления Москвы, Донецка и Луганска о присутствии на Украине американских ЧВК не подтверждают. Что вовсе не является доказательством того, что этих самых ЧВК на Украине действительно нет.

Еще в июле 2021 года в СМИ просочились сведения о визитах на Украину такой примечательной персоны, как бывший офицер военно-морского спецназа США («морские котики») Эрик Принс, в 1997 году ставший одним из основателей широко известной американской ЧВК Blackwater, позже переименованной в Academi. Будучи еще и человеком, вхожим в окружение президента США Дональда Трампа, Принс предлагал Киеву организовать обучение американскими «контракторами» личного состава ВСУ, плюс для действий в Донбассе создать украинскую ЧВК из «ветеранов АТО». Эта инициатива вызвала интерес у команды Зеленского. Однако Киев решил проект Принса «положить под сукно», когда Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. По крайней мере, официально.

Федеральное агентство новостей /

Тем любопытнее выглядит недавняя публикация на портале некоммерческой организации «Сеть Вольтер» (Voltairenet), созданной по инициативе французского интеллектуала Тьерри Мейсана. В этой заметке, имеющей весьма красноречивый заголовок «Blackwater находится в Донбассе вместе с батальоном «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ), сообщается, что проект Принса вовсе не заглох. По информации, имеющейся в распоряжении организации «Сеть Вольтер», он находится в стадии реализации. Утверждается, что при создании ЧВК на территории Украины Принс и его люди пользуются не только опытом Blackwater/Academi, но и поддержкой со стороны американского ЦРУ, а также МИ-6 — секретной разведывательной службы МИД Великобритании.

Автор заметки Манлио Динуччи (политолог, эксперт по военной тематике, один из инициаторов сбора в 2015 году подписей за выход Италии из НАТО) отмечает, что в своей деятельности на территории Украины западные спецслужбы опираются на кадры из состава местных радикальных организаций и воинских подразделений. Например, таких как развернутый из батальона в полк «Азов», укомплектованный националистами и неонацистами.

Из намеков Динуччи можно сделать вывод, что с «Азовом» у американских создателей украинской ЧВК установлен достаточно тесный контакт.

Вне зависимости от того, насколько информация Динуччи соответствует истине, России и ЛДНР следует учитывать последствия возможного появления на Украине ЧВК, укомплектованной радикалами-«ветеранами АТО» и опекаемой западными спецслужбами.

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