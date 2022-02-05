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Новозеландский попугай кеа украл камеру у туристов и записал на нее стрим

Общество
Новозеландский попугай кеа украл камеру у туристов и записал на нее стрим
wikipedia.org  /  gambier20

Веллингтон, 5 февраля. Попугай Кеа, птица, встречающаяся исключительно в Новой Зеландии, украл у надоевших ему туристов камеру и записал на нее стрим.

Попугай кеа подхватил лежащую на перилах экшен-камеру и полетел с ней над новозеландскими холмами и деревьями. Она записала его путешествие на фоне пейзажей национального парка Фьордленд в Те-Анау, в котором и произошел инцидент.

Гаджет был оставлен на террасе семьей, приехавшей в отпуск на природу. Птица не стала уносить свою находку далеко. Положив камеру на землю и внимательно изучив свою добычу, попугай вскоре потерял к вещи интерес и улетел. В конце видео можно заметить новозеландского мальчика, который наклоняется к гаджету и радуется тому, что нашел его.

Одними из самых умных попугаев являются какаду Гоффина. Ученые из Орегонского университета считают, что эти птицы даже могут использовать предметы в качестве инструментов.

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