Хоккеист Фетисов: «Наши фигуристки потрясают воображение»

Две недели XXIV Олимпийских игр в Пекине принесут немало поводов для радости. Такое мнение высказал ФАН советский и российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов.

Собеседник издания поделился своим отношением к нынешнему яркому событию в мировом спорте.

«Олимпиада — то соревнование, где появляются новые герои», — сказал хоккеист.

Вячеслав Фетисов также рассказал, кто, на его взгляд, может принести российской сборной заветные медали.

«Биатлон приобрел широкую популярность. Будет интересно наблюдать. В то же время наши фигуристы потрясают воображение всех людей, особенно девчонки. Нужно посмотреть, как они психологически справятся с таким напряжением. Нас ждет большая интрига. Хоккей тоже обещает быть захватывающим», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В завершение он подчеркнул, что Олимпийские игры в первую очередь призваны объединять весь мир.

«Будем радоваться тому, что есть. Хочу, чтобы все было позитивным настолько, насколько это возможно. Слишком много сейчас негативного в политическом аспекте, а в эти две недели можно радоваться любому успеху», — подытожил спортсмен.

Ранее биатлонист Дмитрий Васильев в беседе с ФАН рассказал, с какой трудностью могут столкнуться спортсмены в Пекине. По его мнению, лыжникам придется бороться еще и с погодными условиями.