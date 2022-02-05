Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 14:58
14:54
Весь мир
Депутат Милонов о визите Макрона в Россию: пытается подняться в глазах собственного населения
14:51
Общество
Молодой артист ARKH устроил мазохистский перформанс в центре Москвы
14:49
Весь мир
Royal Air Maroc возобновит полеты между Москвой и Касабланкой
14:46
Шоу-бизнес
Константин Меладзе довел Веру Брежневу до слез в ее день рождения
14:45
Спорт
«Прочувствовала на себе»: конькобежка Лобышева вспомнила о политических провокациях в спорте
14:42
Общество
Жители одного из дворов Петербурга взяли уборку снега на себя и попали на видео
14:40
Экономика
Эксперт Колобанов: европейский газовый рынок не опасается сокращения поставок из России
14:36
Общество
Ежедневные прогулки помогают Белле Хадид справиться со стрессом
14:34
Общество
Маленький хайленд родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде
14:32
Экономика
Публицист Тулин: «Турки жалуются на падение доходов и обесценивание лиры»
Все новости

Хоккеист Фетисов: «Наши фигуристки потрясают воображение»
Спорт
Хоккеист Фетисов: «Наши фигуристки потрясают воображение»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Окунев

Две недели XXIV Олимпийских игр в Пекине принесут немало поводов для радости. Такое мнение высказал ФАН советский и российский хоккеист, тренер, политический и спортивный деятель Вячеслав Фетисов.

Собеседник издания поделился своим отношением к нынешнему яркому событию в мировом спорте.

«Олимпиада — то соревнование, где появляются новые герои», — сказал хоккеист.

Вячеслав Фетисов также рассказал, кто, на его взгляд, может принести российской сборной заветные медали.

«Биатлон приобрел широкую популярность. Будет интересно наблюдать. В то же время наши фигуристы потрясают воображение всех людей, особенно девчонки. Нужно посмотреть, как они психологически справятся с таким напряжением. Нас ждет большая интрига. Хоккей тоже обещает быть захватывающим», — пояснил собеседник ФАН.

Хоккеист Фетисов: Наши фигуристки потрясают воображение
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В завершение он подчеркнул, что Олимпийские игры в первую очередь призваны объединять весь мир.

«Будем радоваться тому, что есть. Хочу, чтобы все было позитивным настолько, насколько это возможно. Слишком много сейчас негативного в политическом аспекте, а в эти две недели можно радоваться любому успеху», — подытожил спортсмен.

Ранее биатлонист Дмитрий Васильев в беседе с ФАН рассказал, с какой трудностью могут столкнуться спортсмены в Пекине. По его мнению, лыжникам придется бороться еще и с погодными условиями.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Хоккеист Фетисов: «Наши фигуристки потрясают воображение»
пекин фетисов олимпиада-2022
Комментировать