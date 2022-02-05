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Агафьев день: что нужно делать 5 февраля

Общество
Агафьев день: что нужно делать 5 февраля
pixabay.com

Москва, 5 февраля. Православные христиане 5 февраля вспоминают святых Климента Анкирского, епископа города Анкира, и Агафангела Римлянина. В этот день положено быть щедрым и не отказывать в помощи.

Климент Анкирский помогал страждущим, спасал голодных детей. За свою веру ему пришлось терпеть мучения, но он не отрекся от Господа. Даже избитый язычниками Климент совершал чудеса и исцелял больных, в этом ему помогал ученик Агафангел Римлянин (Агафий). Он пожелал принять мученическую смерть вслед за своим учителем.

С тех пор в народе 5 февраля называют Агафьевым днем. Раньше крестьяне часто посвящали этот день домашним делам. Они ходили в церковь, старались делать добрые дела — раздавать еду и деньги бедным, приглашать обездоленных в свой дом. Влюбленные читали заговоры на любовь.

Чтобы вам во всем сопутствовала удача, на Агафьев день нужно быть щедрым, пишут «Дни.ру». В память о подвигах святых мучеников в церковный праздник воспрещается жадничать. Нельзя отказывать ближним в просьбах. Кроме того, нельзя лениться — если провести 5 февраля в работе, Климент Анкирский и Агафангел щедро одарят тружеников.

Мощи святого Климента Анкирского в настоящее время находятся в базилике Мадонны Трапани в Италии. Его почитают православные христиане и католики.

Накануне представители разных религиозных конфессий праздновали Международный день человеческого братства. Этот день появился благодаря папе Франциску и имаму университета «Аль-Хазар» Ахмаду ат-Тайибу.

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