Боевики провоцируют религиозные конфликты среди жителей ЦАР

Банги, 5 февраля. Подконтрольные Али Дарассе боевики из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также чадские и суданские наемники выжигают деревни и убивают жителей ЦАР. Тем самым они пытаются стравить разные религиозные конфессии страны, сообщает издание Radio Lengo Songo.

По данным журналистов, полученным с северных окраин государства, радикалы нападают на небольшие села под видом христиан.

«Главная задача — спровоцировать ответные меры со стороны мусульман, вызвав тем самым религиозное противостояние и дестабилизировав обстановку в регионе. Преступники давно хотят ввергнуть Центральноафриканскую Республику в состояние гражданской войны, поэтому не гнушаются даже такими методами», — сообщили ведущие радиостанции.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В то же время местные жители утверждают, что контингент многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) оказывает поддержку боевикам, передавая последним оружие и укрывая от бойцов национальных сил обороны и безопасности (FACA) на собственных военных базах.

Ранее сотрудники Bé-Afrika Sango, ссылаясь на источники в правоохранительных органах ЦАР, сообщили, что спецслужбы Франции координируют действия радикалов CPC.