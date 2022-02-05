Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что россияне больше всего ценят в коллегах

Москва, 5 февраля. Россияне больше всего ценят в своих коллегах профессионализм и доброжелательность. Популярный сервис по поиску работы «Работа.ру» представил результаты исследования.

Больше всего сотрудники ценят в своих коллегах профессионализм, это отметили 58% участников опроса. Доброжелательность назвали 53%, а 50% отнесли к основному положительному качеству уважение к работе и окружающим. Специалисты сервиса также установили, что россияне не любят лицемерие, обманы и интриги на работе.

«Лучшим качеством коллег большинство респондентов (58%) считают профессионализм (множественный выбор). Еще 53% ценят доброжелательность, а 50% — уважение к другим людям и их труду», — сообщило результаты исследование РИА Новости.

Сервис «Работа.ру» определил, как подчиненные относятся к своему начальству. Отношениями с руководством довольны 52% опрошенных россиян, а 61% респондентов уверены, что их директор некомпетентен.