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Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что россияне больше всего ценят в коллегах

Общество
Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что россияне больше всего ценят в коллегах
pixabay.com

Москва, 5 февраля. Россияне больше всего ценят в своих коллегах профессионализм и доброжелательность. Популярный сервис по поиску работы «Работа.ру» представил результаты исследования.

Больше всего сотрудники ценят в своих коллегах профессионализм, это отметили 58% участников опроса. Доброжелательность назвали 53%, а 50% отнесли к основному положительному качеству уважение к работе и окружающим. Специалисты сервиса также установили, что россияне не любят лицемерие, обманы и интриги на работе.

«Лучшим качеством коллег большинство респондентов (58%) считают профессионализм (множественный выбор). Еще 53% ценят доброжелательность, а 50% — уважение к другим людям и их труду», — сообщило результаты исследование РИА Новости.

Сервис «Работа.ру» определил, как подчиненные относятся к своему начальству. Отношениями с руководством довольны 52% опрошенных россиян, а 61% респондентов уверены, что их директор некомпетентен.

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опрос качество коллеги
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