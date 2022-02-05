Ксения Бородина после развода с Омаровым решила скрывать личную жизнь

Москва, 5 февраля. Популярная телеведущая Ксения Бородина летом прошлого года развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет брака. Теперь знаменитость признается, что пересмотрела свои взгляды на демонстрацию деталей личной жизни публике.

Бородина часто делилась с поклонниками фотографиями своей счастливой семейной жизни, которые после развода была вынуждена удалить. В интервью изданию StarHit звезда честно призналась, что с момента своего попадание на телевидение хотела быть открытой с окружающими и рассказывать общественности абсолютно все.

«Я попала на телевидение в 20 лет. Тогда мне казалось, что нужно отвечать на абсолютно все вопросы. У меня душа была нараспашку, я все говорила, не думая о последствиях. Сейчас повзрослела и понимаю, что это неправильно», — рассказала телеведущая.

Знаменитость добавила, что также не планирует участвовать в скандальных шоу о поиске второй половинки. По словам теледивы, проекты в духе «Замуж за Бородину» ей не подходят.

Тем временем бывший муж ведущей «Дома-2» стал активно делится с многочисленными подписчиками своими успехами. Накануне Омаров сообщил, что приобрел машину Mercedes-Benz Maybach GLS 600 I, стоимость которой оценивается примерно в 30 миллионов рублей.