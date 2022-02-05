Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 13:26
13:24
Общество
Более 300 петербуржцев с коронавирусом не могут дышать без аппаратов ИВЛ
13:24
Экономика
Митрахович: Польша заработает на перепродаже СПГ Украине с дополнительной наценкой
13:22
Весь мир
Миротворцы ООН отказались комментировать сообщения о пособничестве боевикам ЦАР
13:21
Шоу-бизнес
Ида Галич подогрела слухи о романе с блогером Стасом Круглицким
13:19
Происшествия
Водитель погиб в ДТП с тремя иномарками под Самарой
13:19
Политика
Лидер ХСС Зедер заявил об отсутствии у ФРГ четкого внешнего курса по отношению к России
13:19
Весь мир
Глава СОМБ Иванов об информационной атаке Bloomberg против России: мы проигрывать не собираемся
13:15
Происшествия
Жительница села под Волгоградом спалила 18 тонн сена соседки из-за ревности
13:14
Экономика
Агентство Fitch повысило оценку риска дефолта на Украине
13:10
Олимпийские игры 2022
Сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете на ОИ в Пекине
Все новости

Ксения Бородина после развода с Омаровым решила скрывать личную жизнь

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 12:13
Шоу-бизнес
Ксения Бородина после развода с Омаровым решила скрывать личную жизнь
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 5 февраля. Популярная телеведущая Ксения Бородина летом прошлого года развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет брака. Теперь знаменитость признается, что пересмотрела свои взгляды на демонстрацию деталей личной жизни публике.

Бородина часто делилась с поклонниками фотографиями своей счастливой семейной жизни, которые после развода была вынуждена удалить. В интервью изданию StarHit звезда честно призналась, что с момента своего попадание на телевидение хотела быть открытой с окружающими и рассказывать общественности абсолютно все.

«Я попала на телевидение в 20 лет. Тогда мне казалось, что нужно отвечать на абсолютно все вопросы. У меня душа была нараспашку, я все говорила, не думая о последствиях. Сейчас повзрослела и понимаю, что это неправильно», — рассказала телеведущая.

Знаменитость добавила, что также не планирует участвовать в скандальных шоу о поиске второй половинки. По словам теледивы, проекты в духе «Замуж за Бородину» ей не подходят.

Тем временем бывший муж ведущей «Дома-2» стал активно делится с многочисленными подписчиками своими успехами. Накануне Омаров сообщил, что приобрел машину Mercedes-Benz Maybach GLS 600 I, стоимость которой оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Ксения Бородина после развода с Омаровым решила скрывать личную жизнь
отношения бородина омаров
Комментировать