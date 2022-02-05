GoFundMe остановила сбор средств для поддержки протестующих дальнобойщиков в Канаде

Оттава, 5 февраля. Компания GoFundMe завершила сбор средств, достигших 8 млн долларов, для поддержки протестующих дальнобойщиков в Канаде. Об этом сообщили представители краудфандинговой платформы.

To simplify the process for our users, we will be refunding all donations to the Freedom Convoy 2022 fundraiser. This refund will happen automatically—you do not need to submit a request. Donors can expect to see refunds within 7-10 business days. — GoFundMe (@gofundme) February 5, 2022

«Колонна свободы», состоящая из примерно 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января. Протесты продолжаются уже более двух недель в Оттаве и Торонто.

4 февраля, после многочисленных обвинений в бездействии в адрес властей, полиция Оттавы обещала подавить «все более опасные» демонстрации дальнобойщиков, заблокировавших центр столицы Канады в попытке положить конец требованию об обязательной вакцинации.

So @gofundme has listened to the trucker convoy protesting the deprivation of human rights in Canada, and they talked with Canada, and they decided to side with THE GOVERNMENT OPPRESSING HUMAN RIGHTS.



Amazing. #GoFuckMe hates you, they hate freedom. pic.twitter.com/yIwdpP0Ac2 — Rekieta Media (@RekietaMedia) February 5, 2022

Хорошо организованная блокада водителей грузовиков, которая отчасти зависит от финансирования сторонников в США, считается беспрецедентным явлением в Канаде. С начала кампании участники протестов собрали 10 млн канадских долларов (7,9 млн долларов) на платформе GoFundMe. По меньшей мере 1 млн долларов был снят со счета, однако эти средства пойдут на помощь мирным протестующим.

В ответ представители компании объявили о решении удержать сделанные пожертвования и вернуть средства донорам, которые отправят соответствующие заявления.

Платформа GoFundMe сообщила, что демонстрации были мирными, когда автоколонна только выдвинулась в сторону Оттавы, однако с тех пор участники нарушили условия предоставления услуг из-за проявлений насилия и притеснений. Из тысяч дальнобойщиков трое были арестованы за ношение оружия, правонарушение со штрафом в 5000 долларов и угрозы в социальных сетях.

«Теперь у нас есть доказательства от правоохранительных органов, что прежде мирные манифестации стали проблемой из-за случаев насилия и незаконной деятельности», — заявили в GoFundMe.

Взамен другая краудфандинговая платформа предложила свои услуги дальнобойщикам.