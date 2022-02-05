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GoFundMe остановила сбор средств для поддержки протестующих дальнобойщиков в Канаде

Весь мир
GoFundMe остановила сбор средств для поддержки протестующих дальнобойщиков в Канаде
Global Look Press  /  Frank Gunn/Keystone Press Agency

Оттава, 5 февраля. Компания GoFundMe завершила сбор средств, достигших 8 млн долларов, для поддержки протестующих дальнобойщиков в Канаде. Об этом сообщили представители краудфандинговой платформы.

«Колонна свободы», состоящая из примерно 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января. Протесты продолжаются уже более двух недель в Оттаве и Торонто.

4 февраля, после многочисленных обвинений в бездействии в адрес властей, полиция Оттавы обещала подавить «все более опасные» демонстрации дальнобойщиков, заблокировавших центр столицы Канады в попытке положить конец требованию об обязательной вакцинации.

Хорошо организованная блокада водителей грузовиков, которая отчасти зависит от финансирования сторонников в США, считается беспрецедентным явлением в Канаде. С начала кампании участники протестов собрали 10 млн канадских долларов (7,9 млн долларов) на платформе GoFundMe. По меньшей мере 1 млн долларов был снят со счета, однако эти средства пойдут на помощь мирным протестующим.

В ответ представители компании объявили о решении удержать сделанные пожертвования и вернуть средства донорам, которые отправят соответствующие заявления.

Платформа GoFundMe сообщила, что демонстрации были мирными, когда автоколонна только выдвинулась в сторону Оттавы, однако с тех пор участники нарушили условия предоставления услуг из-за проявлений насилия и притеснений. Из тысяч дальнобойщиков трое были арестованы за ношение оружия, правонарушение со штрафом в 5000 долларов и угрозы в социальных сетях.

«Теперь у нас есть доказательства от правоохранительных органов, что прежде мирные манифестации стали проблемой из-за случаев насилия и незаконной деятельности», — заявили в GoFundMe.

Взамен другая краудфандинговая платформа предложила свои услуги дальнобойщикам.

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