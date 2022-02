GoFundMe остановила сбор средств для поддержки протестующих дальнобойщиков в Канаде

Оттава, 5 февраля. Компания GoFundMe завершила сбор средств, достигших 8 млн долларов, для поддержки протестующих дальнобойщиков в Канаде. Об этом сообщили представители краудфандинговой платформы.

To simplify the process for our users, we will be refunding all donations to the Freedom Convoy 2022 fundraiser. This refund will happen automatically—you do not need to submit a request. Donors can expect to see refunds within 7-10 business days.