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«Прочувствовала на себе»: конькобежка Лобышева вспомнила о политических провокациях в спорте
Спорт
«Прочувствовала на себе»: конькобежка Лобышева вспомнила о политических провокациях в спорте
ТАСС  /  Екатерина Штукина

Российская конькобежка, бронзовый призер в командной гонке на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов, заслуженный мастер спорта России Екатерина Лобышева в разговоре с ФАН выразила надежду, что рано или поздно спорт окажется вне политической повестки. Уже на протяжении восьми лет украинские спортсмены сторонятся российских коллег, фанаты из Украины скандируют националистические речевки, в то время как в европейском медиаполе спортсменов из России пытаются упрекнуть в использовании допинга и стимулирующих препаратов.

«Мне, конечно, очень хочется, чтобы спорт оставался вне политики, но, как показывают последние восемь лет, это практически невозможно. Это та сфера, куда активно внедряется политика. Когда я после декрета вернулась в большой спорт, я сама прочувствовала на себе отношение коллег, с которыми мы на протяжении долгого времени бегали вместе, соревновались, общались. И когда я вернулась, на себе прочувствовала, насколько активно политика внедрилась в спорт», — признается Лобышева.

«Прочувствовала на себе»: конькобежка Лобышева вспомнила о политических провокациях в спорте
Федеральное агентство новостей /

По словам двукратной олимпийской чемпионки, каждая страна, участвовавшая в олимпийских соревнованиях, придерживается позиции «каждый сам за себя», а соперники в любом удобном контексте сводят соревнование к «политическим играм».

«Нет ощущения единства. Хочется верить и надеяться, что Олимпиада вернет себе статус «вне политики и вне войны», чтобы все политические моменты, когда зажигался олимпийский факел, оказывались позади. Разные казусы случаются. Понятно, что они будут, но желаю, чтобы их было меньше. Пусть спортсмены не реагируют сильно на эти провокации, потому что и так наших спортсменов с разных сторон прижимают. Пусть спортсмены готовятся к Играм. Наша задача — оградить их от этих моментов», — пожелала собеседница.

Тем временем российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России и депутат Госдумы Светлана Журова предположила в разговоре с ФАН, что команде ОКР во время зимней Олимпиады в Пекине 2022 года стоит быть бдительней. Из-за напряженной политической ситуации велика вероятность провокаций со стороны зарубежных СМИ.

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россия конькобежный спорт олимпиада 2022
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