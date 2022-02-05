British Petroleum возобновит геологоразведочные работы в Ливии

Триполи, 5 февраля. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии и British Petroleum (BP) договорились о возобновлении геологоразведочных работ в североафриканской стране.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, в четверг, 3 февраля, председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла встретился с вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Бирреллом. Переговоры касались стратегии разработки газовых месторождений в государстве, чтобы увеличить поставки топлива на европейский рынок.

Участники решили в ближайшее время провести семинар между техническими группами двух организаций для обсуждения планов по добыче голубого топлива.

Они также договорились о возобновлении разведочных работ в стране. Это осуществится в соответствии с соглашением 2018 года, подписанным ННК, BP и итальянской компанией Eni.

На днях глава ННК переговорил с представителями американской UOP Honeywell. Стороны обсудили строительство нефтеперерабатывающего завода на юге Ливии.