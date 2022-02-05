Политолог Калачев назвал заявление Bloomberg о «нападении» РФ на Украину ударом по репутации

Москва, 5 февраля. Публикация заголовка о «нападении» России на Украину подорвала репутацию агентства Bloomberg. Так считает политолог Константин Калачев.

По мнению политолога, подобное заявление со стороны Bloomberg могло быть заранее подготовленным «некрологом». Журналисты агентства в случае реального начала боевых действий хотели быть первыми, кто опубликует «эксклюзив».

Эксперт подчеркнул, что подобные технические ошибки недопустимы. В Bloomberg самостоятельно нанесли мощный удар по собственной репутации.

«Им верили до сих пор, потому что они зарабатывали репутацию годами. Но достаточно одной такой ошибки, чтобы репутация посыпалась. Это серьезный удар по репутации Bloomberg», — говорит Калачев РЕН ТВ .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию и указал на опасность подобных громких заявлений со стороны стран Запада.