Специалисты IIF оценили возможности российского аналога SWIFT

Москва, 5 февраля. Эксперты Institute of International Finance оценили перспективы российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) полноценно заменить SWIFT.

На базе СПФС зарегистрировано около 400 финансовых учреждений. На протяжении двух лет количество платежей через отечественную систему увеличилось до 24%. При этом на безналичные расчеты в РФ приходится уже более 70% всех платежей. Специалисты из IIF пришли к выводу, что отключение от SWIFT со стороны Запада не будет столь болезненным и немедленного финансового краха не вызовет, сообщает «Коммерсантъ».

Пока не все иностранные банки присоединились к СФПС. Картой платежной системы «Мир» можно расплатиться в Турции и в некоторых странах СНГ. Основные проблемы могут возникнуть при торговле с ЕС. Не исключено, что отключение от SWIFT создаст перебои с поставками углеводородов.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что россияне не почувствуют отключение от международной платежной системы. Население привыкло проводить финансовые операции в рублях. Соответственно, на бытовых расчетах, на широких массах отключение не отразится.