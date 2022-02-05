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Двухкратный олимпийский чемпион Васильев: «Биатлон на ОИ будет сплошной лотереей»

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 12:15
Спорт
Двухкратный олимпийский чемпион Васильев: «Биатлон на ОИ будет сплошной лотереей»
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине лыжникам придется бороться еще и с погодными условиями. Таким мнением в беседе с ФАН поделился президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Собеседник рассказал, кто, по его мнению, может принести нашей стране победу на нынешних соревнованиях.

«Думаю, нас порадуют спортсмены в фигурном катании, лыжники, конькобежцы, керлингисты, биатлонисты и хоккеисты. В принципе, у всех есть хорошие шансы. Олимпиада очень необычная. Смотрю на погоду, при которой бегут лыжники. Это, конечно, испытание для многих. Все не так однозначно, как многие могли бы подумать. На открытых площадках, где приходится бороться с погодой, все очень неоднозначно. От этого будет только интереснее», — сообщил спортсмен.

Дмитрий Васильев также отметил, что погодные условия могут серьезно повлиять на соревнования лыжников.

«В том месте, где проходят лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина, открытая, очень холмистая, продуваемая всеми ветрами площадка. Это очень тяжело для спортсменов. Приходится бороться не только с дистанцией, но и погодными условиями. Ветер не дает возможности полностью реализовать себя. У биатлонистов, если на стрельбище будет ветер, получится сплошная лотерея: у кого-то будет затишье, он быстро отстреляется, не потеряет время», — пояснил собеседник ФАН.

Биатлонист Васильев: Биатлон на Олимпиаде будет сплошной лотереей
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

В завершение он добавил, что даже такие непростые условия дают повод для оптимизма.

«Олимпиада будет очень необычная. Она принесет немало сюрпризов. Это здорово. Откроются новые имена. На олимпиадах часто так бывает», — заключил биатлонист.

Ранее стало известно, что лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на Олимпийских играх в Пекине. Она завоевала серебряную медаль в скиатлоне.

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Все новости / Спорт / Двухкратный олимпийский чемпион Васильев: «Биатлон на ОИ будет сплошной лотереей»
дмитрий васильев пекин олимпиада-2022
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