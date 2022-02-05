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Российская лыжница Любовь Егорова оценила шансы Непряевой на победу

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 12:08
Спорт
Российская лыжница Любовь Егорова оценила шансы Непряевой на победу
instagram.com  /  @natali_nepryaeva

Олимпийская чемпионка по лыжному спорту, российский политик Любовь Егорова дала ФАН прогноз на выступление лыжницы Натальи Непряевой в скиатлоне на Играх в Пекине.

В данный момент вся страна наблюдает за ходом лыжной гонки, в которой принимают участие российские спортсменки Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина. Особое внимание в этой лихой четверке приковано к 26-летней Непряевой — первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» 2021/2022, она становилась призером Олимпийских игр в прошлом. О ее предполагаемых результатах в сегодняшней гонке рассказала собеседница ФАН Любовь Егорова.

«Они уже выступают. Сейчас идет прямой эфир, на финише увидим результат. Наталья Непряева борется за медаль. Шансы у всех большие. Все зависит от того, как она финишный отрезок пройдет. Они все вчетвером борются за серебряную, бронзовую медали. Четыре человека. Шансы всегда большие, самое главное — грамотно пройти, вовремя выйти из этой четверки и финишировать», — говорит лыжница.

Однако, по словам олимпийской чемпионки, российская спортсменка может рассчитывать только на серебро или бронзу, так как ее соперница, норвежская лыжница Тереза Йохауг, ушла далеко вперед.

«Только второе место, потому что первое место уже забронировано Йохауг, она очень далеко убежала от всех. Мы можем рассчитывать только на серебро или бронзу. Йохауг убежала уже достаточно далеко, уже 40 секунд она выигрывает», — заключила Егорова.

Олимпийская чемпионка, советская фигуристка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова ранее в разговоре с ФАН одной фразой оценила выступление российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Спортсмены заняли второе место в ритм-танце в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине и уступили первенство американцам.

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олимпиада непряева любовь егорова
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