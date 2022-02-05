Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 13:26
13:26
Армия
Дандыкин: учения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море станут неприятным сюрпризом для США
13:24
Общество
Более 300 петербуржцев с коронавирусом не могут дышать без аппаратов ИВЛ
13:24
Экономика
Митрахович: Польша заработает на перепродаже СПГ Украине с дополнительной наценкой
13:22
Весь мир
Миротворцы ООН отказались комментировать сообщения о пособничестве боевикам ЦАР
13:21
Шоу-бизнес
Ида Галич подогрела слухи о романе с блогером Стасом Круглицким
13:19
Происшествия
Водитель погиб в ДТП с тремя иномарками под Самарой
13:19
Политика
Лидер ХСС Зедер заявил об отсутствии у ФРГ четкого внешнего курса по отношению к России
13:19
Весь мир
Глава СОМБ Иванов об информационной атаке Bloomberg против России: мы проигрывать не собираемся
13:15
Происшествия
Жительница села под Волгоградом спалила 18 тонн сена соседки из-за ревности
13:14
Экономика
Агентство Fitch повысило оценку риска дефолта на Украине
Все новости

Нефтедобычу в Ливии сократили на 100 тысяч баррелей в сутки

Весь мир
Нефтедобычу в Ливии сократили на 100 тысяч баррелей в сутки
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 5 февраля. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила в пятницу вечером о сокращении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

В заявлении пресс-службы ННК говорится, что решение принято в связи с изношенной инфраструктурой, а также выведением из эксплуатации 11 из 19 резервуаров нефтехранилища в порту Ас-Сидра.

«Waha Oil Company вынуждена сократить добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки в результате нехватки мощностей для хранения на фоне приостановки морского движения в портах Сиртского залива и невозможности отгрузки нефти на танкеры»,  — заявил председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла.

Согласно заявлению, уменьшение объемов стало вынужденной мерой в результате невозможности реализации проектов по техническому обслуживанию разрушенных войной резервуаров. Корпорация указала также на то, что осуществление экстренных мероприятий по строительству и ремонту ряда объектов оказалось сорвано.

Ответственность возложили на Аудиторское бюро. По словам главы ННК, чиновники ведомства препятствовали реализации многих проектов, связанных с нефтехранилищами и увеличением производственных мощностей.

Ранее ННК объявило о приостановке экспорта из портов Брега, Зуэйтина, Рас-Лануф, Аз-Завия, Мелита и Ас-Сидра. Причиной назвали плохие погодные условия.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Нефтедобычу в Ливии сократили на 100 тысяч баррелей в сутки
нефть ливия ннк
Комментировать