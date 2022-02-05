Нефтедобычу в Ливии сократили на 100 тысяч баррелей в сутки

Триполи, 5 февраля. Национальная нефтяная корпорация (ННК) Ливии объявила в пятницу вечером о сокращении добычи нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

В заявлении пресс-службы ННК говорится, что решение принято в связи с изношенной инфраструктурой, а также выведением из эксплуатации 11 из 19 резервуаров нефтехранилища в порту Ас-Сидра.

«Waha Oil Company вынуждена сократить добычу примерно на 100 тысяч баррелей в сутки в результате нехватки мощностей для хранения на фоне приостановки морского движения в портах Сиртского залива и невозможности отгрузки нефти на танкеры», — заявил председатель совета директоров ННК Мустафа Саналла.

Согласно заявлению, уменьшение объемов стало вынужденной мерой в результате невозможности реализации проектов по техническому обслуживанию разрушенных войной резервуаров. Корпорация указала также на то, что осуществление экстренных мероприятий по строительству и ремонту ряда объектов оказалось сорвано.

Ответственность возложили на Аудиторское бюро. По словам главы ННК, чиновники ведомства препятствовали реализации многих проектов, связанных с нефтехранилищами и увеличением производственных мощностей.

Ранее ННК объявило о приостановке экспорта из портов Брега, Зуэйтина, Рас-Лануф, Аз-Завия, Мелита и Ас-Сидра. Причиной назвали плохие погодные условия.