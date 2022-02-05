Эксперт Кнутов: ракеты SM-6 не защитят базы ВС США в Румынии от российского «Авангарда»

Москва, 5 февраля. Американская новинка для перехвата гиперзвуковых ракет может появиться на базах армии США в Румынии, однако она бессильна против российских вооружений. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Журналисты американского издания The Drive заявили, что США обзавелись средством защиты от российских гиперзвуковых ракет. В The Drive считают, что ракеты SM-6 в первую очередь поставят на оборону американских баз в Румынии. В беседе с «ПолитРоссией» историк Юрий Кнутов напомнил, что Пентагон долго бился над вопросом обороны от гиперзвуковых ракет. Однако от российского «Авангарда» или «Циркона» SM-6 не спасет.

По словам эксперта, данное оружие обладает хорошими характеристиками, но его недостаточно для перехвата гиперзвуковых целей. Кроме того, для этого нужны мощные станции обнаружения, а у США таких нет.

«Здесь необходимо использовать вычислительную технику совершенно другого поколения, основанную на других алгоритмах работы. На решение этой задачи понадобится лет пятнадцать, не меньше», — резюмировал Кнутов.

Эффективность SM-6 Block IB, с учетом всех перечисленных факторов, составляет максимум 5%, хотя американские стратеги уже грезят о том, что у армии США появился щит от российских «Авангардов», которым под силу сравнять с землей любую американскую базу в Европе в считанные минуты.

Ранее американский журнал 19FortyFive опубликовал статью о возможном назначении нового стелс-самолета B-21 Raider. Авторы утверждают, что он получит возможность использовать гиперзвуковые ракеты.