Количество погибших от COVID-19 в США превысило 900 тысяч человек

Вашингтон, 5 февраля. Количество погибших от COVID-19 в США достигло 900 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщает агентство Associated Press.

Новая отметка была достигнута спустя неполных два месяца с момента установления предыдущего рекорда в 800 тысяч смертей. Журналисты подчеркивают, что рекордно показатели смертности продолжают расти спустя год после начала кампании вакцинации.

По его мнению, столь высокое количество погибших связано с нежеланием многих американцев прививаться и чрезвычайной политизацией вакцинации.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время 64% населения США или около 212 миллионов американцев полностью вакцинировано.

Вместе с тем, число новых ежедневных случаев заболевания сократилось почти вдвое с середины января, когда этот показатель достиг рекордного значения — более 800 тыс. За последние две недели темпы распространения заболевания снизилось в 49 из 50 штатов.

