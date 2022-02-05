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Количество погибших от COVID-19 в США превысило 900 тысяч человек

Весь мир
Количество погибших от COVID-19 в США превысило 900 тысяч человек
Global Look Press  /  Wang Ying / Xinhua

Вашингтон, 5 февраля. Количество погибших от COVID-19 в США достигло 900 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщает агентство Associated Press.

Новая отметка была достигнута спустя неполных два месяца с момента установления предыдущего рекорда в 800 тысяч смертей. Журналисты подчеркивают, что рекордно показатели смертности продолжают расти спустя год после начала кампании вакцинации.

«Это астрономически большое число. Если бы вы сказали большинству американцев два года назад, когда начиналась эта пандемия, что 900 000 американцев умрут в течение следующих нескольких лет, я думаю, большинство людей не поверили бы в это», — заявил доктор Ашиш Джа, декан Школы общественного здравоохранения Университета Брауна.

По его мнению, столь высокое количество погибших связано с нежеланием многих американцев прививаться и чрезвычайной политизацией вакцинации.

«Мы потерпели неудачу в том, как помочь людям пройти вакцинацию, бороться с дезинформацией, не политизировать это. Это те места, где мы потерпели неудачу как Америка», — уверен Джа.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в настоящее время 64% населения США или около 212 миллионов американцев полностью вакцинировано.

Вместе с тем, число новых ежедневных случаев заболевания сократилось почти вдвое с середины января, когда этот показатель достиг рекордного значения — более 800 тыс. За последние две недели темпы распространения заболевания снизилось в 49 из 50 штатов.

В то же время смертность по-прежнему остается на высоком уровне. В среднем ежедневно умирает более 2400 человек, что является максимальным показателем с прошлой зимы. Смертность растет по меньшей мере в 35 штатах.

США остаются мировым лидером по количеству погибших в результате пандемии. По мнению экспертов, к апрелю общее число смертей от COVID-19 в США может превысить 1 миллион.

Согласно последним опросам общественного мнения, политика администрации Байдена в отношении борьбы с коронавирусом теряет поддержку среди избирателей.

Опрос: два из трех американцев считают, что Байден не справляется с инфляцией
Global Look Press / Yuri Gripas / Consolidated News Photos

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