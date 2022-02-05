Баку строит региональную структуру безопасности, а Европа обеспокоена поставками газа

На прошедшей неделе Баку и Ереван обменялись взглядами на решение вопросов безопасности, однако движется только проект железной дороги. При этом парламенты Азербайджана и Турции закрепили военно-политический союз двух стран, а европейские представители прибыли в Баку, чтобы заручиться поставками дополнительных объемов газа в обход России.

Оперативная обстановка

Несмотря на слова политиков, что на линии соприкосновения между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном ежедневно происходят обстрелы, прошлая неделя опять обошлась без подобного рода событий.

На этом фоне Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха выпустила заявление, что Азербайджан продолжает запугивать как мирное население, так и военнослужащих. Ведомство сообщает, что мишенью стали личные данные — паспорта, фотографии военных билетов, которые были получены путем общения через фейковые аккаунты в соцсетях. После чего следовали угрозы публикации интимной переписки в обмен на фотографии различных мест в Арцахе, расположения воинских частей, видов оружия и боеприпасов, количества орудий и боеприпасов. В связи с тем, что заявление СНБ уже не первое, видимо, проблема утечки сведений стоит в армии обороны Нагорного Карабаха довольно-таки остро.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь, в Азербайджане продолжаются тренировки подразделений «коммандос» при участии турецких офицеров. На неделе особое внимание уделялось переброске штурмовых групп в гористую местность вертолетами армейской авиации с отработкой захода в населенный пункт и блокированием диверсионных групп. Такой сценарий может быть реализован для поддержки своих автономных подразделений, которые действуют глубоко в горах в отрыве от основных линий коммуникаций, что характерно для армяно-азербайджанской границы.

mod.gov.az / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Международное влияние

Проблемы Южного Кавказа обсуждаются по нескольким дипломатическим трекам.

Посол США в Армении Линн Трейси 31 января встретилась с вице-премьером правительства Армении Амбарцумом Матевосяном и отметила, что вопрос статуса Нагорного Карабаха еще не решен и необходимо продолжить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар 1 февраля обсудили урегулирование между Арменией и Азербайджаном и затронули вопросы безопасности и стабильности в Закавказье, процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Роль очередного посредника между Ереваном и Анкарой возьмет на себя Австрия. Министр иностранных дел Александер Шалленберг 2 февраля посетил с рабочим визитом Армению и встретился с Николом Пашиняном. После чего было сразу объявлено, что вторая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 24 февраля в Вене.

primeminister.am / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

Также Австрия предлагает помощь в вопросах возврата задержанных Баку армянских военных и доступа международных организаций в Карабах.

Франция также стремится не терять нить своего влияния на процессы в Закавказье, особенно в условиях важности предстоящих выборов для Эммануэля Макрона.

В пятницу президент Франции провел по видеосвязи встречу с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, а также председателем ЕС Шарлем Мишелем. Стороны достигли договоренности направить миссию ЮНЕСКО в обе страны, оставив за скобками посещение армянской части Нагорного Карабаха.

Разблокирование маршрутов

Баку отрицательно ответил на предложение Еревана по разряжению ситуации на границе.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что ведомство пытается понять, что неприемлемо для Азербайджана. Позднее он подчеркнул, что процесс согласования достаточно длительный, добавив, что были и предложения, недопустимые для Армении.

Однако после встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страны «близки к ощутимому результату в разблокировании региональных коммуникаций».

На заседании правительства премьер рассказал о планах запустить железную дорогу Ерасх — Джульфа — Ордубад — Мегри — Горадиз, оператором которой на территории Армении станет «Южно-Кавказская железная дорога» — дочерняя компания Российских железных дорог.

Федеральное агентство новостей /

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов хотя и признал, что Ереван представил свои предложения, но усмотрел в них некие «предварительные условия». Однако так и не назвал, какие именно.

В азербайджанском МИД почему-то не видят последовательности Армении в вопросе начала делимитации. Но при этом настаивают на признании международных границ.

Скорее всего, таким предусловием является отвод войск, что для Баку неприемлемо, так как лишит возможности говорить с позиции силы. Ереван же озвучивает тезис, что «сложно представить работу по демаркации, когда на границе ежедневно происходят нарушения режима прекращения огня». Хотя в целом обстановка сейчас достаточно спокойная.

Помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков заявил, что Баку ожидает от Еревана «адаптации его политики к новым геополитическим реалиям».

Министр обороны Азербайджана посетил Турцию

Вслед за поездкой в Иран азербайджанский генерал-полковник Закир Гасанов отправился в гости к главному военно-политическому союзнику. На встрече с непосредственным коллегой Хулуси Акаром было подчеркнуто, «что Азербайджан расширяет военное сотрудничество с Турцией с целью повышения обороноспособности, что является одним из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе».

Тем самым подтверждается вывод, что Азербайджан озаботился созданием новой региональной системы безопасности, которая будет обеспечивать функционирование логистических маршрутов «Персидский залив — Черное море», а также «Восток — Запад».

Не зря парламенты двух стран в этот же период ратифицировали Шушинскую декларацию и фактически оформили военно-политический союз. В документе, который летом в Шуши подписали Алиев и Эрдоган, отмечено, что Турция и Азербайджан будут действовать совместно в случае угрозы или агрессии со стороны третьих стран.

mod.gov.az / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

При этом на пресс-конференции турецкий министр обороны заявил, что «Турция и Азербайджан протянули Армении руку мира». По словам Хулуси Акара, Баку и Анкара стремятся к миру не только между Арменией, Азербайджаном и Турцией, но и во всем регионе.

На этом фоне представители Ирана, Азербайджана и Турции договорились в ближайшее время встретиться в Тегеране. По словам депутата Арзу Нагиева, «Азербайджан и Турция могут сыграть колоссальную роль в оказании помощи Ирану в условиях заключения ядерной сделки».

Южный газовый коридор

Геополитические риски, которые в настоящее время оказывают существенное влияние на переформатирование международного энергетического рынка, находят свое отражение и в вопросе транспортировки углеводородов через Закавказье.

Европа стремится к диверсификации поставок газа и проявляет все больше интереса к «Южному газовому коридору», который обеспечивает из месторождений в Каспийском море через территорию Турции и состоит из четырех сегментов — «Шахдениз Фаза-II», Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы TANAP и TAP.

В 2022 году Южный газовый коридор (ЮГК) достигнет максимальной пропускной способности. SOCAR: “Это значит, что в течение года по Южному газовому коридору будет поставлено 16 млрд куб. газа, из которых 10 млрд уйдет в Европу, 6 млрд - в Турцию”.???? pic.twitter.com/dt4NedB2Zx — Alexander (@avaza1972) January 13, 2021

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов утверждает, что «если возникнет острая необходимость, как в Турции, некоторые объемы, конечно, будут доступны» Возникают сомнения, так как практически весь с азербайджанских месторождений законтрактован на годы вперед.

Однако есть еще газ из Ирана и Туркменистана, которые в ноябре 2020 года подписали трехстороннее соглашение с Баку о своповых поставках, начавшиеся 5 января.

С целью найти консенсусное решение 4 февраля в Баку состоялось VIII заседание консультативного совета «Южного газового коридора» с участием всех компаний-участников ЮГК, еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон и комиссара ЕС по добрососедству и расширению Оливера Вархели, а также представителей Турции, Грузии, Болгарии, Италии, Великобритании, США, Греции и Албании.

По итогам представители Евросоюза заявили, что рассчитывают в ближайшее на увеличение поставок до 10 млрд кубометров газа, то есть на дополнительные 2 млрд в год. Что как раз могут покрыть своповые поставки из Туркменистана через Иран. Само собой, угрозы потерять свою долю рынка при таких объемах Россия не несет.

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При этом важно понимать, что теперь Тегеран станет разыгрывать энергетическую карту, чтобы добиться поддержки Брюсселя и выгодно для себя вернуться в «ядерную сделку» с США.

Таким образом, роль Азербайджана как «энергетического хаба» Закавказья растет и начинает оказывать влияние на события за пределами региона. В Армении это прекрасно понимают, что объясняет довольно-таки быстрые темпы сближения с Турцией, которые также поощряются Евросоюзом.

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