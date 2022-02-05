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Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили бронетехнику у села Клиновое в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили бронетехнику у села Клиновое в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Луганск, 5 февраля. Военнослужащие ВСУ разместили бронетехнику рядом с населенным пунктом Клиновое недалеко у линии разграничения в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По имеющейся информации, бойцы Вооруженных сил Украины продолжают нарушать Минские соглашения. Согласно документу, размещение военной техники на территории Донбасса запрещено.

«В зоне ответственности 30-й бригады зафиксирован один бронетранспортер МТЛБ и одна боевая бронированная машина на территории объекта вблизи населенного пункта Клиновое», — уточнили в пресс-службе.

В Кремле выражали обеспокоенность в связи с увеличением украинского военного контингента в зоне конфликта в Донбассе. Киев также перебрасывает в регион тяжелую технику, полученную от США и Великобритании.

Ранее военный эксперт Александр Бартош рассказал, что над территорией Белоруссии был нейтрализован дрон ВСУ, пытавшийся вести разведку местности.

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