Луганск, 5 февраля. Военнослужащие ВСУ разместили бронетехнику рядом с населенным пунктом Клиновое недалеко у линии разграничения в Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

По имеющейся информации, бойцы Вооруженных сил Украины продолжают нарушать Минские соглашения. Согласно документу, размещение военной техники на территории Донбасса запрещено.

«В зоне ответственности 30-й бригады зафиксирован один бронетранспортер МТЛБ и одна боевая бронированная машина на территории объекта вблизи населенного пункта Клиновое», — уточнили в пресс-службе.

В Кремле выражали обеспокоенность в связи с увеличением украинского военного контингента в зоне конфликта в Донбассе. Киев также перебрасывает в регион тяжелую технику, полученную от США и Великобритании.

Ранее военный эксперт Александр Бартош рассказал, что над территорией Белоруссии был нейтрализован дрон ВСУ, пытавшийся вести разведку местности.