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Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Косенко назвал достойным матч с Россией

Спорт
Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Косенко назвал достойным матч с Россией
Prt Scr youtube.com  /  Футзал Одессы

Киев, 5 февраля. Сборная Украины по мини-футболу хорошо выступила в полуфинальном матче чемпионата Европы с Россией, ей не хватило «какой-то толики» до победы, заявил главный тренер команды Александр Косенко.

Косенко поблагодарил спортсменов, заявив, что они отдали все силы в этом матче. Теперь команде нужен отдых, чтобы подготовиться к встрече с Испанией.

«К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели, нам не хватило какой-то толики, чтобы хотя бы сравнять счет», — заявил Косенко, его слова распространила пресс-служба Ассоциацим футбола Украины.

Матч состоялся 4 февраля в Амстердаме, Россия обыграла Украину со счетом 3:2. Теперь россияне в финале поборются с Португалией за золото чемпионата Европы, а украинцы — за бронзу. Оба матча намечены на 6 февраля, сообщает сайт «360».

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