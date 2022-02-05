Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Косенко назвал достойным матч с Россией

Киев, 5 февраля. Сборная Украины по мини-футболу хорошо выступила в полуфинальном матче чемпионата Европы с Россией, ей не хватило «какой-то толики» до победы, заявил главный тренер команды Александр Косенко.

Косенко поблагодарил спортсменов, заявив, что они отдали все силы в этом матче. Теперь команде нужен отдых, чтобы подготовиться к встрече с Испанией.

«К сожалению, мы уступили, но я считаю, что мы достойно выглядели, нам не хватило какой-то толики, чтобы хотя бы сравнять счет», — заявил Косенко, его слова распространила пресс-служба Ассоциацим футбола Украины.

Матч состоялся 4 февраля в Амстердаме, Россия обыграла Украину со счетом 3:2. Теперь россияне в финале поборются с Португалией за золото чемпионата Европы, а украинцы — за бронзу. Оба матча намечены на 6 февраля, сообщает сайт «360».