Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 13:26
13:24
Общество
Более 300 петербуржцев с коронавирусом не могут дышать без аппаратов ИВЛ
13:24
Экономика
Митрахович: Польша заработает на перепродаже СПГ Украине с дополнительной наценкой
13:22
Весь мир
Миротворцы ООН отказались комментировать сообщения о пособничестве боевикам ЦАР
13:21
Шоу-бизнес
Ида Галич подогрела слухи о романе с блогером Стасом Круглицким
13:19
Происшествия
Водитель погиб в ДТП с тремя иномарками под Самарой
13:19
Политика
Лидер ХСС Зедер заявил об отсутствии у ФРГ четкого внешнего курса по отношению к России
13:19
Весь мир
Глава СОМБ Иванов об информационной атаке Bloomberg против России: мы проигрывать не собираемся
13:15
Происшествия
Жительница села под Волгоградом спалила 18 тонн сена соседки из-за ревности
13:14
Экономика
Агентство Fitch повысило оценку риска дефолта на Украине
13:10
Олимпийские игры 2022
Сборная России по биатлону заняла третье место в смешанной эстафете на ОИ в Пекине
Все новости

Олимпийская чемпионка Лобышева назвала неочевидное преимущество конькобежки Ворониной

Спорт
Олимпийская чемпионка Лобышева назвала неочевидное преимущество конькобежки Ворониной
Федеральное агентство новостей  / 

Олимпийская чемпионка Екатерина Лобышева в разговоре с ФАН оценила шансы на победу российской конькобежки Натальи Ворониной. По словам бронзового призера зимних Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, у Ворониной есть одно неочевидное качество, которое поможет ей выложиться на 100% во время соревнований.

«У Натальи Ворониной есть одно качество, которое отличает ее от остальных спортсменов, — это психологическая и моральная подготовка. Уже в прошлом году она показала свой профессионализм, когда никто особо не надеялся, что получится завоевать медали. Благодаря ее усердному и боевому характеру она проявила себя на прошлой Олимпиаде бесподобно. Если вдруг есть какие-то сомнения, стоит понимать, что результат определяется не только физическими возможностями, но и за счет психологии спортсмена. Моральные качества всегда помогут преодолеть свои недостатки и показать хороший результат, даже если физическая подготовка не на 100%», — оценила шансы Ворониной Лобышева.

Стартовый день соревнований на национальном конькобежном стадионе Пекина также выявит первых обладателей наград. Мировые спортсменки откроют программу зимних Игр забегом на 3000 метров. Напомним, за медали будут бороться россиянки Наталья Воронина и Евгения Лаленкова. Анастасия Григорьева заявлена в качестве запасной.

«Конкуренция сейчас среди спортсменов очень высокая, но шансы есть всегда. Мы можем рассчитывать на лучшее. Будем с интересом наблюдать не только за Натальей Ворониной, но и за Евгенией Лаленковой. Мы надеемся, что девчонки совладают с эмоциями и выложатся на 100%», — заключила собеседница.

К фаворитам в данной дисциплине можно отнести действующую чемпионку мира Антуанетту де Йонг из Нидерландов и обладательницу мирового рекорда Мартину Сабликову из Чехии. Несомненной претенденткой на победу считают нидерландку Ирен Схаутен, которая выигрывала эту дистанцию на двух этапах Кубка мира в 2021 и 2022 годах, где показала лучший результат сезона.

Олимпийская чемпионка Лобышева назвала неочевидное преимущество конькобежки Ворониной
Федеральное агентство новостей /

Ранее российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ФАН петицию фигуриста и телеведущего Алексея Ягудина о поддержке наших спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. По ее словам, Ягудин таким необычным способом намекнул WADA, что мы с нетерпением ждем окончания санкций.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Олимпийская чемпионка Лобышева назвала неочевидное преимущество конькобежки Ворониной
олимпийские игры спорт пекин конькобежный спорт олимпиада 2022
Комментировать