Олимпийская чемпионка Лобышева назвала неочевидное преимущество конькобежки Ворониной

Олимпийская чемпионка Екатерина Лобышева в разговоре с ФАН оценила шансы на победу российской конькобежки Натальи Ворониной. По словам бронзового призера зимних Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, у Ворониной есть одно неочевидное качество, которое поможет ей выложиться на 100% во время соревнований.

«У Натальи Ворониной есть одно качество, которое отличает ее от остальных спортсменов, — это психологическая и моральная подготовка. Уже в прошлом году она показала свой профессионализм, когда никто особо не надеялся, что получится завоевать медали. Благодаря ее усердному и боевому характеру она проявила себя на прошлой Олимпиаде бесподобно. Если вдруг есть какие-то сомнения, стоит понимать, что результат определяется не только физическими возможностями, но и за счет психологии спортсмена. Моральные качества всегда помогут преодолеть свои недостатки и показать хороший результат, даже если физическая подготовка не на 100%», — оценила шансы Ворониной Лобышева.

Стартовый день соревнований на национальном конькобежном стадионе Пекина также выявит первых обладателей наград. Мировые спортсменки откроют программу зимних Игр забегом на 3000 метров. Напомним, за медали будут бороться россиянки Наталья Воронина и Евгения Лаленкова. Анастасия Григорьева заявлена в качестве запасной.

«Конкуренция сейчас среди спортсменов очень высокая, но шансы есть всегда. Мы можем рассчитывать на лучшее. Будем с интересом наблюдать не только за Натальей Ворониной, но и за Евгенией Лаленковой. Мы надеемся, что девчонки совладают с эмоциями и выложатся на 100%», — заключила собеседница.

К фаворитам в данной дисциплине можно отнести действующую чемпионку мира Антуанетту де Йонг из Нидерландов и обладательницу мирового рекорда Мартину Сабликову из Чехии. Несомненной претенденткой на победу считают нидерландку Ирен Схаутен, которая выигрывала эту дистанцию на двух этапах Кубка мира — в 2021 и 2022 годах, где показала лучший результат сезона.

Федеральное агентство новостей /

Ранее российская конькобежка, заслуженный мастер спорта РФ и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ФАН петицию фигуриста и телеведущего Алексея Ягудина о поддержке наших спортсменов перед Олимпиадой в Пекине. По ее словам, Ягудин таким необычным способом намекнул WADA, что мы с нетерпением ждем окончания санкций.