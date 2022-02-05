Лыжница Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на ОИ-2022

Пекин, 5 февраля. Наталья Непряева принесла сборной России первую медаль на зимней Олимпиаде 2022 года, завоевав серебро в скиатлоне.

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла первую гонку в рамках 24-й зимней Олимпиады в Пекине. Она победила в скиатлоне, преодолев дистанцию в 15 километров за 44 минуты 13,7 секунды. Второй к финишу пришла россиянка Наталья Непряева. Лыжница из РФ уступила победительнице 30,2 секунды, принеся национальной команде первую медаль на пекинской Олимпиаде. Бронзовым призером гонки стала Тереза Штадлобер из Австрии.

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР.