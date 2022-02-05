Буддийский лама Бадмаев предрек России переменчивую судьбу в год Водяного Тигра

Санкт-Петербург, 5 февраля. Настоятель Санкт-Петербургского дацана буддийский лама Буда Бадмаев составил пророчество для России на 2022 год Водяного Тигра.

Буддисты отмечают приход нового года по лунному календарю, на смену Металлическому быку пришел Водяной Тигр. Праздничные 15 дней определят весь предстоящий год, в это время буддийские монахи предсказывают будущее. Пророчества настоятеля дацана на 2021 год сбылись: он говорил, что изменится порядок в мире и люди будут жить в новой реальности. Так и случилось, пандемия диктует свои правила, а государства адаптируются под новые условия. Люди научились ценить то, что раньше совсем не замечали.

Замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Бадмаев рассказал РИА Новости, что России стоит ждать от наступившего года Тигра в стихии Воды.

«Он тоже будет сложным. И, как само хищное животное, переменчивым, неоднозначным. Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть», — ответил монах.

Невские Новости / Евгения Авраменко

Лама призвал сохранять бдительность и «не упускать из виду даже мельчайшие подробности». Бадмаев считает, что люди должны более оперативно реагировать на происходящее, даже на самые незначительные события.

Лама пояснил, что года, как и люди, несут свой отпечаток и качества. Прогнозы могут отличаться, ведь в предсказании нужно учесть множество нюансов. Человек сам может строить свое будущее, не полагаясь на астрологию.

«Буддизм учит, что каждый должен воспитывать в себе доброту и любовь ко всем живым существам, поэтому я всегда говорю: происходящее в мире определяет наша духовная практика. Чем глубже внутреннее понимание ситуации, любовь и сострадание к окружающим, тем легче нам справиться с трудностями», — пояснил Бадмаев.

Невские Новости / Евгения Авраменко

В Сагаалган — наступление нового года по буддийскому исчислению — совершают обряды, важнейший среди них — Дугжууба. Кусочек теста — талабен — прокатывают по всему телу, «вытягивая» из организма хвори и негативные эмоции. Затем тесто бросают в ритуальный костер возле дацана. Этот обряд символизирует духовное очищение, чтобы груз прошлого остался в уходящем году. Дома в праздник принято украшать флажками с символами стихий.

Новый лунный год Водяного Тигра принесет много новых эмоций, начинаний и магию проявления. Астрологи считают, что Новолуние в Водолее благоволит новаторским начинаниям и индивидуальным проектам, будет полезно сделать что-то привычное нетрадиционным способом.