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Кедми: гиперзвук не поможет ВС США сократить колоссальный отрыв от российской армии

Армия
Кедми: гиперзвук не поможет ВС США сократить колоссальный отрыв от российской армии
Prt Scr youtube.com  /  Новости на Первом канале

Москва, 5 февраля. Гиперзвуковые разработки не помогут Соединенным Штатам сократить колоссальный отрыв от российской армии, которая не только обладает передовым вооружением, но и имеет высокие боевые возможности. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

На эту тему он высказался в эфире программы «Вести FM». По мнению эксперта, сегодня на вооружении американской армии есть межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), которые можно считать гиперзвуковыми. Однако они не помогут США догнать РФ в сфере вооружений.

Кедми объяснил, что главной проблемой является то, что МБР не способны маневрировать на высокой скорости, поэтому противник может легко рассчитать их местоположение и уничтожить. Соответственно, их эффективность вызывает сомнение. Тогда как российский «Циркон» является уникальным оружием, которое практически невозможно перехватить.

«Даже если не принимать во внимание "Циркон", соотношение сил между американскими и российскими войсками сегодня очень удручающее и не позволяет США пойти на риск военных действий», — пояснил он.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» в скором времени завершит госиспытания. Поставки оружия на вооружение российской армии начнутся уже в 2022 году.

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россия сша оружие гиперзвук циркон
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