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Депутат Кусайко предложила расширить условия получения кешбэка за фитнес

Экономика
Депутат Кусайко предложила расширить условия получения кешбэка за фитнес
pixabay.com

Москва, 5 февраля. Российским спортивным центрам могут продлить срок подачи документов для включения в специальный перечень. С данной инициативой обратилась депутат Госдумы, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко, сообщает ТАСС.

Для получения выплат необходимо, чтобы физкультурно-спортивная организация или индивидуальный предприниматель были включены в утверждаемый ежегодно Правительством РФ соответствующий перечень. Подать документы необходимо в течение месяца. Депутат призвала продлить сроки, чтобы россияне смогли получить налоговый вычет за занятия физкультурой и спортом по итогам 2022 года.

«Указанный срок является необоснованно коротким и не позволил большинству вышеуказанных организаций и индивидуальных предпринимателям предоставить необходимый пакет документов», — отметила Кусайко.

С августа прошлого года в России начал действовать социальный налоговый вычет за спорт. Его можно получить так же, как и вычет за медицину, образование и продажу квартиры.

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