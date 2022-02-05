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Бригада курдских сил «Пешмерга» перешла в подчинение армии Ирака

Весь мир
Бригада курдских сил «Пешмерга» перешла в подчинение армии Ирака
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Багдад, 5 февраля. Одна из бригад курдских вооруженных сил «Пешмерга» перешла в подчинение Министерства обороны Ирака. Инициатива была реализована в рамках соглашения о координации в вопросах безопасности и совместных операциях.

Заместитель одного из командующих курдских вооруженных сил генерал-майор Мухаммад Рустом рассказал СМИ, что речь в данном случае идет о 20-й бригаде, численность которой превышает 2000 бойцов. Она будет ответственна за выполнение задач в обширном районе от Ханакына, что на северо-востоке провинции Дияла, до Рабии, располагающейся в регионе Ниневия.

Соглашение включает в себя четыре статьи, которые предусматривают открытие координационных центров между двумя сторонами, заполнение пробелов в системе безопасности, создание совместных контрольно-пропускных пунктов, а также обмен информацией в сфере разведки для борьбы с терроризмом и преследования остатков сил «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Проблемы в области обороны иракские власти видят в ряде регионов, находящихся у границ Сирии и Ирана. Они возникли из-за напряженности между армией республики и «Пешмерга» после референдума о независимости Иракского Курдистана, проведенного в 2017 году. Несмотря на то, что более 90% избирателей высказались в пользу отделения автономии от государства, Багдад отказался признавать их волеизъявление легитимным.

Объяснить такую позицию можно прежде всего тем обстоятельством, что в период распространения по стране сил ИГ важные регионы, оставленные национальными силами, перешли под контроль террористов. Курды впоследствии зачистили территорию от радикалов, однако центральные власти республики выступили против того, чтобы эти богатые на природные ресурсы районы вошли в состав нового независимого государства.

С тех пор регион оставил за собой статус широкой автономии, однако возникшее в тот период внутреннее напряжение обеспечило силам «Исламского государства» возможность укрепиться в некоторых зонах, ставших в итоге основными очагами деятельности террористов.

Новое же соглашение между Багдадом и Эрбилем позволит устранить возникшие тогда пробелы в безопасности и в перспективе может помочь в полной ликвидации террористической угрозы. Необходимость в этом возникла на фоне участившихся случаев нападений радикальных исламистов в Ираке и ближайших государствах.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ирак курдистан пешмерга
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