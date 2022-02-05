Публицист Тулин: «Турки жалуются на падение доходов и обесценивание лиры»

В ходе своего визита на Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокричал почетному караулу приветствие местных националистов «Слава Украине!», а затем пожелал народу Украины успехов и процветания. Однако обеспечить это своему народу он не смог. Об этом свидетельствуют сообщения различных СМИ из Турции, которых с каждым днем становится все больше.

Старейшая газета Швейцарии (выходит с 1780 года) Neue Zürcher Zeitung опубликовала статью известного турецкого писателя Исмаила Гюзельсоя под названием «Турецкие семьи голодают из-за растущей инфляции. Тем временем турецкие СМИ восхваляют интервальное голодание».

Это фактически репортаж о сегодняшней жизни в Турции. Писатель свой рассказ начинает со случая, который просто не может забыть: на кассе в магазине пожилая женщина, стоявшая перед ним, очень смутилась, когда кассирша сообщила ей, что она должна заплатить 212 лир за пять вещей в своей корзине.

«Посчитайте еще раз, не может же это стоить столько денег», — с тревогой сказала женщина, указывая на свои покупки: оливки, фасоль, кусок сыра и две банки меда или варенья.

Кассирша прекрасно знала, что ошибки нет, но еще раз пропустила пять товаров через кассовый сканер. Женщина потеряла дар речи, когда снова увидела ту же сумму, и вернула сыр и одну банку. Далее Исмаил Гюзельсой отмечает, что почти нет людей в кафе и ресторанах, нет обычной суеты и очередей даже в продовольственных супермаркетах.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Приводит он и другие примеры:

«Перед прилавком в конце улицы Куртулуш, где продается субсидированный городскими властями хлеб, очередь с каждым днем ​​становится все длиннее и длиннее, а движение на улице заметно уменьшилось. После резкого повышения цен на бензин большинство людей оставили свои машины дома и стали пользоваться общественным транспортом. Один из моих студентов говорит, что билет на автобус, который он купил неделю назад за 220 лир до Урфы, теперь стоит 320 лир. В течение нескольких недель первые десять минут каждого семинара тратились на то, что участники ныли по поводу повышения цен».

Писателя поражают две вещи. Во-первых, реакция людей на внезапно свалившуюся бедность:

«Усталые и грустные взгляды, которые я вижу на улицах, напоминают мне большое землетрясение 1999 года. Тогда в наших глазах поселилось ощущение того, что рядом погибли тысячи людей, поселился ужас всего этого, и, прежде всего, чувство безграничной беспомощности… Власти следуют настолько непредсказуемым курсом, что он больше похож на стихийное бедствие. В любой момент стоимость лиры может снова упасть вдвое, и автоматически все станет в два раза дороже».

Во-вторых, «СМИ, которые сейчас на 90% твердо поддерживают курс правительства, решили как можно меньше обращать внимание на эти события. У людей это вызывает чувство потерянности».

Тут он описывает, как «кулинарная программа на государственном телевидении продемонстрировала, как можно приготовить еду из остатков, выловленных из мусора», как другой государственный телевизионный канал рекламировал интервальное голодание, как третье ТВ пугало опасностью лишнего веса и убеждало меньше есть, чтобы от него избавиться.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Рассказывает Исмаил Гюзельсой и о новых методах работы турецких журналистов. Если при общении с ними кто-то заявляет, что ему не хватает денег на еду, то они просят его показать свой мобильный телефон, потом заявляют, что он у него такой дорогой, а он на жизнь жалуется. Когда был куплен этот телефон, они, конечно, не спрашивают. Писатель сообщает, что есть видео о том, как мобильный телефон вырвали из рук и засунули в рот владельцу, который продолжал возмущаться. В результате — «видео заслужило «Золотого медведя», «Золотую пальмовую ветвь» и даже «Оскара» за лучший короткометражный фильм».

«Немецкая волна» опубликовала репортаж о демонстрации турецких студенток: «Женское белье с красными пятнами демонстрировали студентки во время демонстрации перед налоговой службой Измира.

«У нас нет денег на гигиенические прокладки, у нас нет денег даже на то, чтобы есть два раза в день», — скандировали они.

Лейланур Мавили, студентка из Анкары, жалуется, что деньги в ее кошельке с каждым месяцем обесцениваются. А ее коллега Зейнеп Курт добавляет, что из ее стипендии в 800 лир 50 уходит на гигиенические прокладки. Еще она поясняет одно важное обстоятельство: средства женской гигиены явно считаются чем-то неприличным, так как продаются только в определенных местах и ​​обязательно в черных целлофановых пакетах».

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Дальше сообщается, что женские прокладки подорожали более чем на 50% и, согласно опросу, проведенному неправительственной организации, 82% турчанок больше не могут позволить себе покупать эти предметы гигиены. Это подтвердила и гинеколог Ирмак Сарач, которая рассказала, что сейчас многие женщины вынуждены использовать листья с забитой в них землей. Совсем как в первобытные времена.

В репортаже описана и картина всенародного экономического бедствия, охватившего Турцию:

«Протест студенток против цен на гигиенические прокладки иллюстрирует гораздо большую проблему: девальвация турецкой лиры привела к взрыву всех цен, инфляция в стране достигла беспрецедентного уровня за последние 19 лет. В начале года цены на газ и электроэнергию были резко повышены — для населения на 50%, а для предприятий даже более чем на 100%. Большинство людей в Турции уже не в состоянии справиться с ростом цен и в лучшем случае имеют деньги только на основные продукты питания. Очереди увеличиваются перед государственными дешевыми булочными в Стамбуле и Анкаре. На рынках все больше людей, в основном пенсионеров, после окончания рабочего дня копаются в мусорных баках и собирают с земли гнилые фрукты и овощи. А во многих супермаркетах даже самые обычные товары, такие как детское питание, кофе или брынза, теперь защищены электроникой от кражи».

В других своих материалах «Немецкая волна» сообщает, что мука и куриное мясо за год подорожали на 86%, масло, молоко и кислое молоко — на 75%, хлеб — на 54%. Годовая инфляция, по официальным данным, достигла максимума за все 19 лет нахождения Эрдогана у власти и составляет 36%. Однако многие турецкие независимые экономисты считают эту цифру заниженной и называют другие цифры: 60% и даже 100%. Иностранные специалисты также не предрекают турецкой экономике ничего хорошего в будущем.

Федеральное агентство новостей / Bладимир Тулин

Экономический обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Томас Авенариус так оценивает создавшуюся ситуацию:

«Политика низких процентных ставок и вытекающая из нее девальвация турецкой валюты подрывают доверие международных рынков и инвесторов, но Эрдогана это явно не волнует. Его политический фундамент дает трещины — это все, что его беспокоит. Вот почему играет ва-банк и надеется на быстрый экономический рост благодаря дешевому турецкому экспорту. Кроме того, пытается оживить внутреннее потребление с помощью дешевых кредитов. Всего этого, однако, будет недостаточно, если, когда входит в супермаркет или идет на базар, потребитель будет задаваться вопросом, как свести концы с концами и как обеспечить своим детям будущее лучшее, чем его собственное».

А вот мнение Андреаса Мима из Frankfurter Allgemeine Zeitung в его статье «Инфляция выходит из-под контроля»:

«Эрдоган изо всех сил пытается сохранить тающее доверие избирателей, апеллируя к национальной гордости граждан и умоляя людей достать из-под матрасов свои деньги на черный день и превратить их в лиры. В конечном счете для Эрдогана важно предотвратить единственную драматическую потерю — потерю президентского поста».

Есть факт, косвенно свидетельствующий об уровне доверия президенту Турции. Стремясь предотвратить падение турецкой лиры, Эрдоган призвал соотечественников хранить деньги в банках в национальной валюте и объявил, что если ее обесценивание к доллару превысит процент по вкладу, то правительство компенсирует разницу. Тем не менее в настоящее время 64% вкладов в турецких банках в иностранной валюте. Впрочем, до президентских выборов в 2023 году еще есть время, все может измениться. Тогда же будет отмечаться и 100-летие провозглашения Турецкой республики, но свое главное обещание к этому празднику — вхождение страны в десятку самых экономически развитых стран мира — Эрдогану уже не выполнить.