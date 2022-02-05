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Жители малийского города Кати поддержали решение властей о высылке французского посла

Весь мир
Жители малийского города Кати поддержали решение властей о высылке французского посла
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 5 февраля. Население города Кати поддержало массовые демонстрации в Мали и решение правительства о высылке французского посла. Об этом сообщило издание Mali Actu.

«Народ полностью солидарен с властями, которые выбрали курс на самостоятельность и вынужденное продление переходного периода. Естественно, это не понравилось современным колонизаторам — руководителям Елисейского дворца. Поэтому мы правильно поступаем, и население Кати поддерживает решение о высылке посла Франции и сокращение любого взаимодействия с бывшей метрополией», — заявил в интервью изданию один из местных жителей.

В конце января власти Мали дали высокопоставленному дипломату 72 часа на сборы из-за критики руководства официального Бамако.

«После замечаний, сделанных Францией в адрес переходного правительства, посла Жоэля Мейера вызвали в МИД в понедельник, 31 января 2022 года. Ему дали время на то, чтобы он покинул страну», — отметили в агентстве.

Министр обороны бывшей метрополии Флоранс Парли во время публичного выступления заявила, что в Мали «руководит хунта, которая пришла к власти в результате двойного государственного переворота, легитимность которого сомнительна».

Позже пресс-секретарь правительства африканской страны Абдулай Маига призвал главу военного ведомства к более сдержанной риторике.

Ранее в Мали состоялся очередной массовый антифранцузский митинг, который собрал под национальными знаменами около десяти тысяч человек. Люди приносили с собой транспаранты с изображением известного немецкого композитора Рихарда Вагнера и российские флаги, приветствуя тем самым отечественных инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

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