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Лена Миро попросила больше не рожать бросившую сына Решетову

Шоу-бизнес
Лена Миро попросила больше не рожать бросившую сына Решетову
instagram.com  /  @volkonskaya.reshetova

Москва, 5 февраля. Модели Анастасии Решетовой гораздо приятней ее светская жизнь, чем исполнение обязанностей матери по отношению к сыну Ратмиру от музыканта Тимура Юнусова (Тимати), считает блогер Лена Миро.

Решетова поделилась в Stories фотографией блинов, которыми она кормила сына Ратмира. Экс-избранница Тимати заявила, что прилетела в Москву из Дубая «по делам» и чтобы забрать сына. Миро раскритиковала модель, бросившую ребенка на чужих людей.

«Россия — страна с богатейшей, многовековой культурой. Дата основания ОАЭ — 2 декабря 1971 года. Вот ты прискакала оттуда, блинов наклепала. Это и есть, по-твоему, материнство? Если да, то больше, наверное, не рожай. Это совершенно, как мне кажется, не твое», — написала блогер в своем ЖЖ.

По мнению Миро, Решетовой приятней проводить время с актрисой Натальей Рудовой, заниматься шоппингом и устраивать посиделки в ресторанах, пишут «Дни.ру». А как мать она — «ну очень своеобразная», добавила блогер. Исполнять свои обязанности по отношению к Ратмиру нужно каждый день, а не от случая к случаю, подытожила Миро.

Ранее блогер высказалась по поводу приписываемого Юлии Барановской и Григорию Лепсу романа. Миро считает, что музыкант вряд ли бы начал отношения с многодетной телеведущей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лена Миро попросила больше не рожать бросившую сына Решетову
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