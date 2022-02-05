Александр Панайотов потерял веру в свою поездку на Евровидение

Москва, 5 февраля. Популярный исполнитель Александр Панайотов уже не первый год мечтает выйти на сцену Евровидения. Однако, чем дольше он ждет такого случая, тем меньше верит в возможность его осуществления.

Панайотов стал гостем эфира «Русского радио». В шоу «Все к лучшему» музыкант объективно оценил свои шансы представить Россию на международном музыкальном конкурсе. Артист честно признался, что почти потерял веру в то, что его кандидатуру когда-нибудь выберут в качестве конкурсанта Евровидения.

«Это уже как год сурка. Каждый февраль моя фамилия муссируется. Я рад, что мои поклонники не теряют надежду», — отметил исполнитель.

Певец также добавил, что в его дискографии есть несколько песен, которые он хотел бы показать европейским зрителям в разные годы. По словам музыканта, подготовлена композиция и для Евровидения-2022.

«Уже отправил песню тем, кому надо. Но мне никто и ничего не ответил. Я думаю, что снова выберут не меня», — заключил артист.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев положительно высказался по поводу кандидатуры Панайотова в качестве участника в международном песенном состязании от России. По его словам, в настоящий момент музыкант находится в подходящем возрасте для поездки на Евровидение.